Создан Национальный атлас Арктики

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,25 мая 2017 года / Пресс-служба МОО "Ассоциация полярников"/. АО "Роскартография" в соответствии с поручением президента Российской Федерации В.В. Путина от 29.06.2014 завершило работу по созданию Национального атласа Арктики – уникального, не имеющего аналогов фундаментального картографического и научно-справочного произведения.
Атлас содержит полную и актуальную информацию о географических, экологических, экономических, историко-этнографических, демографических, культурологических и социальных характеристиках и особенностях российской Арктики и предназначен для широкого использования в научной, управленческой, оборонной, хозяйственной, образовательной и общественной деятельности.
Над каждым разделом Атласа совместно с картографами трудились ученые и исследователи, имеющие высочайшую предметную квалификацию. Всего в работе над изданием принимали активное участие более 100 ведущих российских специалистов из 23 научно-исследовательских, высших учебных и производственных организаций, а также из 12 министерств и ведомств.
Профессиональная слаженная работа коллектива и применение передовых технологий картографического производства позволили выполнить проект в беспрецедентно короткие сроки с полным соблюдением современных стандартов качества в области картографирования.
Каждый раздел атласа прошел множество этапов – от подбора материалов, верстки и редактирования до научно-редакционного сопровождения и технического контроля.
Атлас прошел экспертизу специалистов ФГБУ "Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных" Росреестра и получил положительные рецензии ведущих ученых.
Национальный атлас Арктики выполнен в лучших традициях отечественной картографической школы, прекрасно оформлен и иллюстрирован, имеет твердый переплет с тиснением.
Атлас издан в формате А3, содержит 496 страниц, включает в себя 22 раздела, охватывающих все аспекты, характеризующие российскую Арктическую зону как среду обитания и жизнедеятельности человека.
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