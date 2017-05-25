Создан Национальный атлас Арктики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,25 мая 2017 года / Пресс-служба МОО "Ассоциация полярников"/. АО "Роскартография" в соответствии с поручением президента Российской Федерации В.В. Путина от 29.06.2014 завершило работу по созданию Национального атласа Арктики – уникального, не имеющего аналогов фундаментального картографического и научно-справочного произведения.

Атлас содержит полную и актуальную информацию о географических, экологических, экономических, историко-этнографических, демографических, культурологических и социальных характеристиках и особенностях российской Арктики и предназначен для широкого использования в научной, управленческой, оборонной, хозяйственной, образовательной и общественной деятельности.

Над каждым разделом Атласа совместно с картографами трудились ученые и исследователи, имеющие высочайшую предметную квалификацию. Всего в работе над изданием принимали активное участие более 100 ведущих российских специалистов из 23 научно-исследовательских, высших учебных и производственных организаций, а также из 12 министерств и ведомств.

Профессиональная слаженная работа коллектива и применение передовых технологий картографического производства позволили выполнить проект в беспрецедентно короткие сроки с полным соблюдением современных стандартов качества в области картографирования.

Каждый раздел атласа прошел множество этапов – от подбора материалов, верстки и редактирования до научно-редакционного сопровождения и технического контроля.

Атлас прошел экспертизу специалистов ФГБУ "Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных" Росреестра и получил положительные рецензии ведущих ученых.

Национальный атлас Арктики выполнен в лучших традициях отечественной картографической школы, прекрасно оформлен и иллюстрирован, имеет твердый переплет с тиснением.

Атлас издан в формате А3, содержит 496 страниц, включает в себя 22 раздела, охватывающих все аспекты, характеризующие российскую Арктическую зону как среду обитания и жизнедеятельности человека.

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