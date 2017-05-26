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Объявлена программа Startup Village 2017

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26 мая, 16:14 UTC+3
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МJCRDF, 26 мая 2017 г. /Фонд "Сколково"/. Пятая Международная конференция для технологических предпринимателей Startup Village пройдет 6-7 июня на территории Инновационного центра "Сколково". На площадке под открытым небом встретятся 4000 технологических предпринимателей и 1500 инвесторов из более чем 60 стран мира.

В рамках деловой программы Startup Village пройдет свыше 100 сессий: от блокчейна до беспилотников, от персонализированной медицины до умной энергетики, от новых материалов до биотехнологий.

Центральным событием конференции станут пленарные сессии "Рыночные "волки" охотятся за стартапами" (6 июня) и "Как сделать российские инновации глобальными" (7 июня). Российские и зарубежные эксперты расскажут, как находить и интегрировать новые идеи в крупные компании,  представят лучшие международные практики, поделятся опытом, как получить поддержку государства и оптимально настроить механизмы такой поддержки.

На площадке Startup Village пройдут лекции в стиле TED, питч-сессии, бизнес-тренинги, менторские сессии и отраслевые дискуссии с участием легенд технологического предпринимательства и лидеров бизнеса.

В ходе панельной дискуссии "Эра "шэра": как заработать на совместном потреблении" спикеры расскажут об экономике совместного потребления (sharing economy), которая получила невероятное развитие в последние несколько лет. Участников дискуссии ждет серия выступлений от основателей стартапов-"счастливчиков", уже сделавших значительный годовой доход на экономике совместного потребления.

Интерактивным формам обучения будет посвящена сессия "Университеты будущего: Сколковский образовательный центр". Гибридная, смешанная модель обучения позволяет сделать образование более персонализированным, расширяет возможности учащихся, позволяет учитывать особенности каждого студента и меняет роль преподавателя. О роли вклада университетских исследований, университетской науки в реализацию конкретных инновационных разработок, а вместе с ним и в национальные экономики расскажут ректоры российских вузов.

"TOO BIG TO FAIL: Как маленькие стартапы участвуют в жизни больших корпораций" - панельная дискуссия о том, как маленьким стартапам попасть в мир больших корпораций. Спикеры расскажут, как корпоративные бизнес-акселераторы и применение подхода "открытые инновации" дают возможность корпорациям интегрировать прорывные технологии и новые разработки, не позволяя при этом остаться "за бортом" стремительных изменений бизнес-процессов.

Для участников и гостей Startup Village подготовлена обширная образовательная и развлекательная программа. На полях конференции состоится демонстрация фильмов, пройдут мастерские и экскурсии, конкурсы и презентации проектов.

Среди самых интересных событий на Startup Village 2017:

  • SUV Junior (Площадка для реализации научно-технического потенциала школьников, демонстрации проектов, знакомства с возможностями российской инновационной системы, презентациями грантовых и образовательных программ от фондов и институтов развития, мастер-классов по подготовке проектов и питч-сессий, а также вечерняя программа "Ночь дизайна и инженерных решений");
  • Art&Science Day: в поисках пользы (Если вы хотели узнать код искусственной жизни, познакомиться с демоном Максвелла второго рода и понять, что такое "третья культура", то вам сюда. Второй год подряд в рамках Startup Village пройдет Art&Science Day - событие, которое ярко и наглядно объединяет науку, искусство и технологии);
  • AR/VR (Вы сможете испытать промышленные тренажеры и симуляторы, пройти образовательные курсы в виртуальной реальности, попробовать себя в роли пилота или танкиста в развлекательной зоне, увидеть новые медиа-форматы сторитейлинга и видео в виртуальной реальности);
  • Creative City (Арт-пространство, лекторий, художественный, музыкальный и театральный перформансы);
  • Фестиваль "Короче" (6 и 7 июня фестиваль короткометражного кино "Короче" представит аудитории две программы короткометражного кино на главной сцене Startup Village);
  • SUV Matchmaking (Никогда еще стартап не был так близок к возможностям инвестора и опытному мнению эксперта. Сервис назначения встреч SUV Matchmaking, с помощью которого в 2016 году на площадке было организовано 578 встреч инвесторов и стартапов, будет работать и в этом году);
  • Startup Bazar (Выставка проектов, в рамках которой молодые команды представляют перспективные российские разработки от прототипов до готовой продукции. Гости выставки увидят проекты в диапазоне от бактериальных удобрений до устройств квантовой криптографии, от цифровых радаров до планшетных инкубаторов);
  • Technopark Fight Club (Первая в истории битва технопарков, которая пройдет в рамках Startup Village 2017 в "Сколково". Technopark Fight Club - раунд питч-сессий российских и международных технопарков. Каждый технопарк за 6 минут должен презентовать себя жюри - стартапам, руководителям институтов развития, представителям науки и органов власти. В результате голосования будет определен победитель).

Регистрация на Startup Village 2017 завершается  31 мая в 18:00 мск.

Ознакомиться с полной программой мероприятия можно здесь.

Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно здесь.

Справочная информация

Startup Village 2017 - Пятая Международная конференция для технологических предпринимателей, уникальное для России по содержанию и масштабам ежегодное мероприятие. Главная цель конференции - общение технологических предпринимателей с успешными бизнесменами, крупными промышленниками, инвесторами, чиновниками и друг с другом. Это единственная стартап-конференция под открытым небом, проходящая в "Сколково" - первом иннограде России. Организатор проекта - Фонд "Сколково". Стратегические партнеры - Агентство ипотечного жилищного развития (АИЖК), Сбербанк, ФИОП "РОСНАНО"; генеральный партнер - Газпромбанк; официальные партнеры - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, Альфа-Банк; автомобильный партнер - BMW; официальный авиапартнер - S7 Profi; международные партнеры - Global Tone Communications Technology, корейско-российский центр сотрудничества по науке и технологиям Korustec, EUPIC; индустриальные партнеры - Россети, Intel; партнеры - Лаборатория Касперского, AstraZeneca, Cisco, ФРИИ, Фонд содействия инновациям, Тинькофф Банк, Innovestor, Almaty Tech Garden, МТС, SAP.

Официальный сайт конференции: https://startupvillage.ru/

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель фонда - мобилизация ресурсов России в области современных прикладных исследований через создание благоприятной среды для осуществления НИОКР по пяти приоритетным направлениям технологического развития: энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и компьютерные технологии. На фонд возложены функции управления проектом создания Инновационного центра "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим компаниям-участникам (в начале 2017 года их число превысило 1600) особые экономические условия. Суммарная выручка компаний-участников составила 95,5 млрд рублей. Они создали 21,8 тыс. рабочих мест, получили 1100 патентов. Важной частью экосистемы "Сколково" является исследовательский университет - Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. К 2020 году в "Сколково" будет построено более 2 млн квадратных метров производственных, офисных и жилых помещений, в Инновационном центре будут работать 35 000 человек. Сайт: www.sk.ru

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