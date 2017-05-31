РАНХиГС стала лидером рейтинга зарплат российских выпускников

МОСКВА, 31 мая /РАНХиГС/. Президентская академия стала первой в рейтинге лучших финансово-экономических вузов России по уровню зарплат выпускников по данным портала "Superjob для студентов".

Рейтинг был составлен среди вузов России на 2017 г. по уровню зарплат молодых специалистов, окончивших вуз 1-5 лет назад и занятых в сфере "Финансы и экономика". В исследовании приняли участие вузы, где дается экономическое образование.

В топ-10 вошли многие популярные и известные среди абитуриентов высшие учебные заведения. Уровень зарплат среди выпускников РАНХиГС за 2016-2017 гг. составил 90 тыс. руб. Это выше, чем для окончивших МГИМО (88 тыс. руб.) и РЭУ им. Г. В. Плеханова (85 тыс. руб.).

Средний балл ЕГЭ за 2016 г. среди выпускников Президентской академии составил 86,8, а в городе обучения остаются только 35%.

В 2016 году амбиции молодых специалистов были значительно скорректированы - большинство из них снизили свои зарплатные ожидания. При этом заметно улучшение позиций региональных вузов, отметили составлявшие рейтинг специалисты.

Лидерство РАНХиГС в данном рейтинге показывает, что обучение в Президентской академии является ключевым фактором получения стабильной и престижной работы с достойной заработной платой.