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Архангельская область вошла в перечень приоритетных регионов для развития телемедицины. В текущем году к системе планируется подключить несколько больниц региона, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова.
"Архангельская область вошла в перечень приоритетных регионов и уже в текущем году есть возможность включить в систему телемедицины десятки больниц", - сказал Николай Никифоров в ходе рабочей встречи с губернатором Игорем Орловым на Петербургском международном экономическом форуме.
Развитие телемедицины предполагает прокладку оптоволоконных кабелей, обеспечивающих широкополосный доступ в интернет, непосредственно до учреждений здравоохранения, а также установку оборудования. По словам министра, в текущем году из федерального бюджета на реализацию проекта планируется выделить более 5 млрд рублей.
"Министр подтвердил, что наша область вошла в число приоритетных регионов по развитию телемедицины. И это не случайно - была проведена большая предварительная работа, - отметил Игорь Орлов. - Мы ожидаем, что уже в июле Николай Никифоров посетит регион и мы предметно обсудим дальнейшие совместные действия как по развитию телемедицины, так и по реализации других проектов".