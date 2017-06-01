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Архангельская область вошла в перечень приоритетных регионов для развития телемедицины

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1 июня, 15:06 UTC+3

В текущем году из федерального бюджета на реализацию проекта по развитию телемедицины планируется выделить более 5 млрд рублей

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Архангельская область вошла в перечень приоритетных регионов для развития телемедицины. В текущем году к системе планируется подключить несколько больниц региона, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова.

"Архангельская область вошла в перечень приоритетных регионов и уже в текущем году есть возможность включить в систему телемедицины десятки больниц", - сказал Николай Никифоров в ходе рабочей встречи с губернатором Игорем Орловым на Петербургском международном экономическом форуме.

Развитие телемедицины предполагает прокладку оптоволоконных кабелей, обеспечивающих широкополосный доступ в интернет, непосредственно до учреждений здравоохранения, а также установку оборудования. По словам министра, в текущем году из федерального бюджета на реализацию проекта планируется выделить более 5 млрд рублей.

"Министр подтвердил, что наша область вошла в число приоритетных регионов по развитию телемедицины. И это не случайно - была проведена большая предварительная работа, - отметил Игорь Орлов. - Мы ожидаем, что уже в июле Николай Никифоров посетит регион и мы предметно обсудим дальнейшие совместные действия как по развитию телемедицины, так и по реализации других проектов".

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