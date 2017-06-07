Китайские зоологи приглашают российских волонтеров ухаживать за пандами

Сотрудники Исследовательской базы размножения панд в Китае пригласили волонтеров из России помочь ученым в уходе за вымирающими животными. Об этом рассказала представитель отдела международного сотрудничества парка панд Ян Чанцзюань во время визита делегации уральских и сибирских журналистов в Китай.

"Заявки на волонтерскую работу нужно направлять на нашу электронную почту. Требования к претендентам обычные: возраст от 12 до 60 лет, хорошее здоровье и, главное, любовь к пандам. Чаще всего ухаживать за пандами вызываются японцы, американцы и англичане, но мы будем рады волонтерам из России. К нам можно приехать во время каникул или отпуска. Это возможность не только полюбоваться экзотическими для вас животными, но и принести реальную пользу для них", - рассказала Ян Чанцзюань.

Научно-исследовательский центр по сохранению большой панды был учрежден правительством Китая для содействия защите и изучению бамбукового медведя. Большая панда является одним из самых знаковых исчезающих видов, а также эмблемой Всемирного фонда дикой природы. Парк расположен в городе Чэнду провинции Сычуань, на юго-западе Китая. В нем живут три десятка медведей. Всего в мире их осталось примерно полторы тысячи.

По словам сотрудников парка, панды съедают по 20 кг бамбука в день, также их угощают яблоками и морковью. Как отметили специалисты Екатеринбургского зоопарка, разводить таких животных в России очень трудно, так как нужно налаживать поставки свежего бамбука.

Численность больших панд быстро уменьшалась в течение последних десятилетий в результате существенного сокращения среды обитания и низкой рождаемости. Сейчас правительство Китая пытается сохранить вымирающий вид. Сокращение популяции произошло после масштабной вырубки бамбуковых рощ. Из-за дефицита пищи панды практически перестали размножаться в дикой природе. Поэтому на территории КНР создано девять подобных парков и семь заповедников.

Уральские и сибирские журналисты посетили Исследовательскую базу размножения панд в рамках пресс-тура, который организовал Информационный департамент МИД КНР при посредничестве Генерального консульства КНР в Екатеринбурге. Пресс-тур прошел в рамках Года перекрестных обменов между СМИ РФ и КНР, в рамках которого только с российской стороны запланировано свыше 200 мероприятий. Уже этим летом в Екатеринбурге ждут делегацию Всекитайской ассоциации журналистов.