ВЭО подвело итоги конкурса кафедр и образовательных программ "Экономика и управление"

МОСКВА, 7 июня 2017 г. /Вольное экономическое общество России/. Вольное экономическое общество России подвело итоги 10-го Всероссийского конкурса кафедр и образовательных программ "Экономика и управление - 2016". Победители были определены по двум направлениям - лучшие кафедры и лучшие образовательные программы. На конкурс кафедр поступила 81 заявка, к рассмотрению приняли 70. Победила 21 кафедра в 11 номинациях. На конкурс образовательных программ поступило 54 заявки, приняли к рассмотрению 52. Победителями стали восемь образовательных программ.

Конкурс призван выявить лучшие экономические кафедры и образовательные программы, распространить новейшие и эффективные методы подготовки специалистов, которые соответствуют мировым стандартам и востребованы современным рынком труда.

В жюри и экспертный совет конкурса входят известные ученые, представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, профильных государственных структур, ведущих вузов, научных институтов Российской академии наук, руководители бизнес-структур и общественных организаций Российской Федерации. Возглавляет жюри научный руководитель Института экономики РАН, вице-президент ВЭО России, член-корреспондент РАН Руслан Семенович Гринберг.

6 июня в кинозале Медиацентра "Российской газеты" награды победителям конкурса вручили: Сергей Юрьевич Глазьев, вице-президент ВЭО России, советник президента Российской Федерации, академик РАН и президент ВЭО России, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте Сергей Дмитриевич Бодрунов.

Объединение в рамках конкурса такого широкого круга экспертов поспособствует развитию и совершенствованию системы подготовки специалистов.

"Я думаю, что наш конкурс является немаловажным фактором в том, чтобы российское экономическое образование и экономическое знание не выпали из процесса новой индустриализации и служили поистине космическим по размеру, важности и сложности задачам, которые стоят сейчас перед Россией", - отметил председатель оргкомитета конкурса, президент ВЭО России, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте С.Д. Бодрунов.

На торжественном заседании также выступили: С.Ю. Глазьев, вице-президент ВЭО России, советник президента Российской Федерации, академик РАН; Д.Е. Сорокин, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при правительстве РФ, член-корреспондент РАН; Г.Б. Клейнер, член президиума ВЭО России, заведующий кафедрой "Системный анализ и моделирование экономических процессов" Финансового университета при правительстве РФ, заместитель директора ЦЭМИ РАН, член-корреспондент РАН; Ю.В. Якутин, вице-президент ВЭО России, председатель совета директоров, научный руководитель ЗАО "Издательский дом "Экономическая газета"; А.П. Бунич, член правления ВЭО России, президент Союза предпринимателей и арендаторов России, генеральный директор Международного фонда "Содействие предпринимательству"; А.В. Мурычев, член президиума ВЭО России, исполнительный вице-президент общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей", председатель Совета Ассоциации региональных банков России.

Список победителей Всероссийского конкурса кафедр и образовательных программ "ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ - 2016" опубликован на сайте ВЭО России www.veorus.ru, а также на ресурсах партнеров конкурса: Издательского дома "Экономическая газета", ТАСС, "Российская газета", Общественное телевидение России.