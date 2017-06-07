Программу празднования 500-летия Тульского кремля обсудили в правительстве региона

Программу празднования в 2020 году 500-летия Тульского кремля и создания Большой засечной черты представила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина на совещании в правительстве региона. Об этом сказали в пресс-службе областной администрации.

"Она сообщила, что центром празднования станет Тульский кремль и прилегающая к нему территория исторического ядра города. К этому времени в Тульском кремле будут завершены работы по восстановлению западной стороны торговых рядов, квартала осадных дворов, будут созданы археологические окна, проведена реставрация живописи Успенского собора, музеефикация кремлевских башен и закончена работа по созданию экспозиций в музейно-выставочном комплексе", - говорится в сообщении.

Министр уточнила, что завершится реставрация и музеефикация исторических зданий на улицах Металлистов и Благовещенской с размещением там филиалов федеральных музеев: "Куликово Поле", "Ясная Поляна", Тульского государственного музея оружия и "Поленово". Объединяющий их музейный квартал возле Тульского кремля станет активной культурно-туристической зоной Тулы.



В программу празднования также войдут светомузыкальное шоу на реке Упе, масштабная театрализованная историческая реконструкция, гала-концерт с участием звезд отечественной сцены. Планируется издание книги-альбома "Тульский кремль", краеведческого сборника, посвященного истории Большой засечной черты, Тульской историко-культурной энциклопедии. Мероприятия состоятся и в других муниципальных образованиях Тульской области. В некоторых из них проведут реставрационные работы исторических зданий.

Татьяна Рыбкина отметила, что уже поданы заявки на участие в федеральной целевой программе "Культура России" для проведения реставрации Белевского Спасо-Преображенского Кресто-Воздвиженского мужского монастыря и Никольского собора в с. Крапивна. Планируется провести восстановительные работы исторических объектов в Одоеве, Лихвине, Богородицке. "Все это позволит не только качественно и масштабно провести в Тульской области праздничные мероприятия, посвящённые 500-летию создания Большой засечной черты, но и вдохнуть жизнь в наши малые исторические города, дать стимул к их новому культурному и туристическому развитию", - подчеркнула министр.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил главам администраций разработать и утвердить планы подготовки празднования 500-летия Тульского кремля на территории своих муниципальных образований.