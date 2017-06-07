Объявлена программа Moscow Urban Forum 2017

МОСКВА, 7 июня 2017 г. /Пресс-служба форума/. 6-12 июля в 75-м павильоне ВДНХ пройдет Moscow Urban Forum 2017, посвященный вызовам развития глобальных мегаполисов. 40 стран, 400 спикеров, 15000 участников деловой программы, около 30 000 посетителей - в этом году форум станет самым масштабным за свою семилетнюю историю. Регистрация участников и СМИ доступна на сайте mosurbanforum.ru до 23 июня 2017 года.

В рамках деловой программы MUF 2017 пройдет свыше 80 сессий: от архитектуры будущего до общественного транспорта, от особых экономических зон до профессиональных и городских сообществ, от альтернативного туризма до FIFA 2018. Форум откроет пленарная сессия "Эпоха агломераций. Новая карта мира" (6 июля), где выступит политолог, консультант по созданию стратегий развития мегаполисов Параг Ханна с докладом о том, как новые мегагорода меняют карту мира. При участии представителей Правительства РФ пройдет открывающая сессия второго дня конгресса "Эпоха агломераций. Стратегия России" (7 июля), на которой будут обсуждаться стратегические векторы агломерационного развития страны, актуальные для создания условий устойчивого темпа роста регионов. Международные сити-менеджеры и эксперты расскажут, какое влияние глобальный тренд агломерационного развития оказывает на экономическую, социальную и политическую карту мира, представят лучшие зарубежные практики, поделятся опытом.

На площадке Moscow Urban Forum пройдут публичные интервью, круглые столы, открытые лекции и отраслевые дискуссии с участием мэров и экс-мэров крупных агломераций, лидеров бизнеса и знаковых мегапроектов. Всего в мероприятиях форума примут участие около 400 спикеров, более 150 из которых - иностранные эксперты.

Своим вниманием форум не обойдет и самый главный мегапроект Москвы - запуск программы реновации. Для демонстрации примеров того, как планируется реновировать жилые районы, на выставке форума MUF EXPO с 6 по 12 июля будет представлен отдельный стенд, а также организованы шоу-румы. Для обсуждения международных практик реновации состоится пленарная сессия "Глобальные проекты реноваций как двигатели развития городов", где представители правительства Москвы и России обсудят широкий контур задач, который возник при реализации новой жилищной программы: как будет адаптирована в связи с увеличением потока жителей городская инфраструктура, как будут учитываться интересы горожан и бизнеса, как будет реагировать жилищный рынок на программу реновации. Также на примере других мегарегионов будут представлены решения по реализации программ доступного жилья, установлены принципы устойчивого развития, которые должны лежать в основе подхода к проектированию новых городских районов. Среди выступающих - заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, урбанист, экс-министр по вопросам городского развития "Большого Парижа" Морис Леруа, бывший вице-губернатор Токио, профессор Meiji University Ясуши Аояма и другие.

Форум продолжает свое превращение из делового конгресса в более медийный формат, представляя серию презентаций, дебатов и интервью, которые будут интересны широкой аудитории. Одну из интереснейших презентаций проведет руководитель проекта FlOATING CITY Рэндольф Хэнкен - он расскажет, как устроен первый в мире плавучий город, который будет построен в сотрудничестве с властями Французской Полинезии уже к 2020 году. Серию публичных интервью откроет своим выступлением американский социолог, визионер и экономист Саския Сассен, известная благодаря исследованиям глобализации и международной миграции. Следом интервью у самого колоритного английского политика последних лет, экс-мэра Лондона Кена Ливингстона будет брать медиаменеджер и предприниматель, владелец изданий The Moscow Times и "Ведомости" Демьян Кудрявцев. Бизнес-стратег, венчурный капиталист, ведущий аналитик Канады в области технологий, автор бестселлеров и двукратный номинант Эмми Леонард Броди поделится своим видением того, как эпоха агломераций меняет критерии оценки инвестиционной привлекательности для международного капитала и создает новую географию инвестирования. Завершит серию публичных интервью Ахмад Абделразак, участвовавший в проектировании и строительстве сверхвысоких проектов по всему миру, включая легендарную башню Бурдж Халифа. Он расскажет о том, какие сегодня существуют требования к девелоперам для успешной реализации мегапроектов.

В рамках специальной фестивальной программы форума пройдут встречи с лидерами крупнейших зарубежных сообществ. На примере фестиваля Burning man, известнейшего в мире некоммерческого фестиваля ленд-арта, директор по региональному развитию Стивен Распа расскажет о глобальной роли сообществ в развитии городов. Moscow Urban Forum в этом году уделяет большое внимание теме городских сообществ и рынку частных инициатив, которые, развиваясь в масштабе города, меняют его. MUF Community Fest - специальная программа MUF 2017 о городских сообществах. В этом году фестиваль впервые становится резидентом деловой программы и расположится в зале Community Stage, где 6-7 июля пройдут презентации и дискуссии о роли сообществ в развитии мегаполисов. Помимо этого, в течение четырех дней фестиваля (6-9 июля) на открытых городских площадках состоятся публичные лекции и интервью звездных спикеров форума, воркшопы, серия беговых экскурсий, концерт независимой музыки, выставка городского искусства, дни открытых дверей крупных компаний. Планируется, что деловая программа в рамках MUF EXPO продлится на все время работы выставки вплоть до 12 июля.

Программа на сайте http://mosurbanforum.ru/media/downloads/congress-program_ru.pdf