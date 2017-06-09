На площадке "Акселерация" трех форумов "Сообщество" подписано более 240 соглашений

Ростов-на-Дону, 9 июня 2017 г. /Фонд "Перспектива"/. Форум "Сообщество" в Ростове-на Дону собрал более 900 участников – представителей некоммерческих организаций, бизнеса, власти и СМИ. За первые часы его работы удалось собрать несколько сотен книг для сельских библиотек в рамках акции "Агромания". Впервые сразу после форума стартует "выездной" Университет ОП РФ.

"Символично, что форум проходит накануне Дня России. Сама суть этого праздника тесно связана с идеей гражданской активности, стремлением людей разных возрастов, профессий и национальностей объединиться ради общей цели – благополучия России, - отметил Игорь Гуськов. - Мероприятие является эффективным каналом обратной связи между государством и обществом. Это уникальная площадка, где власть, бизнес и некоммерческий сектор могут открыто посмотреть в глаза друг другу, достичь взаимопонимания по самым насущным проблемам", - прокомментировал, выступивший на открытии Игорь Гуськов, первый заместитель Губернатора Ростовской области.

Член ОП РФ Юлия Зимова рассказала, что в 2017 году на форуме "Сообщество" впервые появилась площадка "Акселерация", на которой заключаются соглашения о сотрудничестве между бизнесом, властью, некоммерческими организациями и СМИ. Далее эксперты ОП РФ мониторят, как развивается это взаимодействие.

"Этих соглашений на текущий момент сформировано уже больше 240 – таковы ощутимые итоги последних проведенных форумов в трех федеральных округах. Площадка проводится в виде тренинга: каждый участник, который хочет найти себе потенциальных партнеров для проекта, выступает с его презентацией, стараясь заинтересовать аудиторию. Сегодня будут представлены кейсы людей, которые на площадке форума нашли себе партнеров и уже запустили совместные социальные проекты. 2-3 ноября будет итоговый форум "Сообщество" в Москве, где будут презентованы самые лучшие практики по итогам "Акселерации", – отметила Юлия Зимова.

Она добавила, что в Ростове-на-Дону будет работать особенная площадка – Университет Общественной палаты РФ. Он представляет собой серию уникальных тренингов и мастер-классов.

Член ОП РФ от Ростовской области Леонид Шафиров отметил, что Общественная палата РФ выбрала для проведения форума "Сообщества" в ЮФО именно Ростов-на-Дону, поскольку здесь налицо положительная динамика гражданской активности. Это выражается в количестве реализуемых социальных проектов в рамках взаимодействия бизнеса, некоммерческого сектора, гражданских активистов и власти.

"И задача как раз сделать так, чтобы это взаимодействие было целенаправленным. На площадках форума гражданские активисты получат необходимый инструментарий, чтобы стать понятными и полезными бизнесу, власти и обществу. Если раньше те же благотворительные организации преимущественно были "просителями", то с помощью форума "Сообщество" и Университета ОП РФ начали учиться быть полноценными партнерами", – отметил Леонид Шафиров.

Он также отметил, что в Ростовской области огромное количество молодежных мероприятий не финансируется из бюджета: они проводятся по инициативе молодых людей. Например, 12 июня на ростовской земле будут чествовать гражданских активистов – авторов статей Википедии. Благодаря им появилось более трех тысяч статей.

"Кроме того, мы подведем итоги конкурса "Воля и великодушие". Это 250 социальных проектов – не идей, не концепций, а воплощенных в жизнь. Кто-то сделал школьную клумбу и не потребовал на это никаких бюджетных денег, а кто-то дал новые знания молодым предпринимателям. Примеры и опыт этих людей очень важны, чтобы вдохновить единомышленников", – добавил Леонид Шафиров.

Член ОП РФ Павел Сычев рассказал об "Агромании" – масштабной акции Общественной палаты России по сбору книг для сельских библиотек. Каждый участник форума может в ней поучаствовать – принести книгу и сдать. Для этого оборудован специальный стенд с символикой акции. За первые часы работы форума было собрано несколько сотен книг, отметил Павел Сычев.