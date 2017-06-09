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В Пушкинском музее открылась выставка "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе"

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9 июня, 15:43 UTC+3

Она будет работать до 20 августа 2017 года

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© Пресс-служба ГМИИ им. А.С.Пушкина

Москва, 9 июня 2017 г. /Пресс-служба ГМИИ имени А. С. Пушкина/. В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открылась выставка "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России".

На церемонии открытия с приветственными словами выступили: специальный представитель президента РФ Михаил Ефимович Швыдкой, заместитель министра иностранных дел РФ Алексей Юрьевич Мешков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в РФ Чезаре Мария Рагальини и кураторы выставки – главный научный сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина Виктория Эммануиловна Маркова и Томас Далла Коста (университет Вероны). Также, на церемонии состоялась презентация фильма, подготовленного к выставке телеканалом "Культура".

Накануне официального открытия состоялось превью для партнеров и меценатов музея. Мероприятие посетили: попечитель музея Михаил Ковальчук, меценат Леонард Блаватник, председатель правления Росбанка Дмитрий Алюнин, президент сети фитнес-клубов World Class Ольга Слуцкер, президент ИМА-Групп Андрей Гнатюк, Андрей Фурсенко, попечитель музея Георгий Генс (Ланит), вице-президент ВТБ Ольга Дергунова, председатель совета директоров компании Совкомфлот и попечитель музея Клебанов Илья Иосифович, Дмитрий Сергеев (mail.ru), Алексей Карахан (банк "Открытие"), Игорь Витошинский (Семифредо групп), а также Чулпан Хаматова, Игорь Гаранин, Алена Долецкая, Дарья Велидеева, Юлия Визгалина и другие. На предпоказе выставки для гостей выступила приглашенная солистка Михайловского театра, солистка театра "Геликон-опера" Ольга Толкмит.

На выставке "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России" представлено 23 выдающихся произведения, исполненных тремя величайшими живописцами. В Москве эти работы собраны впервые, а некоторые из них никогда не покидали пределов Италии. Экспозиция дает уникальную возможность увидеть рядом работы этих великих мастеров-современников, чье творчество во многом перевернуло представления о самом процессе создания картины, заложив основы развития живописи во всей Европе. На произведениях Тициана, Тинторетто и Веронезе учились такие мастера XVII столетия, как Веласкес, Рубенс, Рембрандт, Пуссен.

Выставка "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России" отражает новую инклюзивную стратегию ГМИИ им. А.С. Пушкина. Частью экспозиции являются тактильные макеты для слепых и слабовидящих посетителей, созданные по мотивам картин "Воскресение Христа" Паоло Веронезе, "Саломея" Тициана Вечеллио и "Грехопадение Адама и Евы" Якопо Тинторетто. В рамках выставки будут организованы экскурсии на жестовом языке для глухих и слабослышащих.

Выставка "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России" будет работать с 9 июня по 20 августа 2017 года. ГМИИ им. А.С. Пушкина. Главное здание (Волхонка, 12)

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