На Северном полюсе установлен флаг Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС

Москва, 9 июня /РАНХиГС/ -- Студент Академии Вадим Чайка в ходе специальной экспедиции посетил лагерь "Барнео" Экспедиционного центра Русского географического общества на Северном полюсе и установил в арктическом регионе России флаг ИБДА РАНХиГС.

Это событие очень символично и не случайно, ведь ИБДА – это бизнес-школа с мировым признанием, программы которой имеют самые престижные международные аккредитации. Институт готовит предпринимателей, управленцев, специалистов-международников, востоковедов "поколения Z".

Вадим Чайка учится на Третьем курсе Факультета международных отношений ИБДА. Как участник арктической экспедиции Русского географического общества он рассказал, как прошло незабываемое для него путешествие:

"С давних времен самый холодный регион мира оставался недостижимой мечтой для многих путешественников. В наше время посетить Северный полюс стало возможным, однако далеко не каждый может почувствовать на себе все тяготы и скромные радости жизни полярника. Недаром многие побывавшие в этой прекрасной части света на всю жизнь заболевают "арктической болезнью", хотят увидеть Северный ледовитый океан еще раз. Выдающийся полярник, капитан ледокола "Москва" Леонид Ляшко любил повторять: "С Арктикой не прощаются".

Еще в 1937 г. недалеко от Северного полюса была создана первая в мире дрейфующая полярная станция. Советские полярники, проявляя чудеса храбрости и изобретательности, продержались в самом холодном месте планеты больше 9 месяцев. Заслугами своих героических исследователей Северного полюса Советский Союз закрепил за собой звание арктической державы.

Современная Россия продолжает курс на освоение этого прекрасного, стратегически важного региона. С 2000 г. каждую весну Экспедиционный центр Русского географического общества создает в непосредственной близости от Северного полюса лагерь “Барнео”. Этот проект дает возможность ученым и полярникам со всего мира провести необходимые исследования в условиях крайнего Севера и по-настоящему почувствовать Арктику.

Весной 2017 г. мне представилась возможность войти в состав группы экспедиции на Северный полюс. Я учился по программе обмена между ИБДА и партнером института – бизнес-школой NEOMA во Франции. Каникулы, предоставленные французской бизнес-школой, я целиком и полностью решил посвятить экспедиции.

Путешествие из весеннего Парижа на Северный полюс требует терпения и запаса теплой одежды. Однако стоит только сделать первый шаг на льдину, и сразу забываешь про холод и неудобства. Магия льда, необъятного синего неба и полярного дня, захватив однажды, уже не отпускает. Очутившись словно на другой планете, сразу понимаешь, как много значит взаимопомощь и возможность целиком и полностью положиться на товарища.

Мне посчастливилось стать частью большого целого, водрузить на вершину мира флаг моего института, скорее всего, первого института в мире, отправившего флаг на Северный полюс. Флаг ИБДА РАНХиГС развевался рядом с флагами ведущих российских энергетических компаний, спонсоров экспедиции. Работая с репортерами российских, французских, американских каналов, мне не раз приходилось рассказывать о нашем институте. А флаг факультета, попав в объективы телекамер различных СМИ, вошел в историю экспедиции “Барнео-2017”.

Экспедиция подошла к концу, лагерь на дрейфующей льдине опустел, а каждый из нас увез с собой воспоминание об Арктике. Теперь я уверен, будущее России неразрывно связано с будущим этого региона, и от нашего поколения зависит, каким оно будет".