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Жюри Московского Еврейского кинофестиваля возглавил Павел Лунгин

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13 июня, 11:13 UTC+3
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МОСКВА, 13 июня 2017 г. /Пресс-служба МЕКФ/. В число судей 3-го МЕКФ вошли известные культурные деятели: Дмитрий Астрахан, Юлия Ауг, Аркадий Укупник, Артем Виткин, Елена Хазанова. Председателем жюри избран Павел Лунгин. 

Жюри предстоит выбрать лучший фильм в каждой из четырех конкурсных категорий фестиваля, а именно:

  • лучший полнометражный художественный фильм
  • лучший полнометражный документальный фильм
  • лучший короткометражный художественный фильм
  • лучший короткометражный документальный фильм.

Кроме того, традиционно будут вручены специальный приз жюри и почетный приз "За выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России" от Общественного совета фестиваля.

Жюри возглавил российский кинорежиссер и сценарист Павел Лунгин, лауреат Каннского кинофестиваля, Народный артист Российской Федерации.

Аркадий Укупник: "Я очень рад оказаться в составе жюри 3-го Московского Еврейского кинофестиваля. Это интересный проект, который из года в год расширяется, представляет фильмы со всего мира, множество премьер. Фильмов более 50-ти, и это делает нашу судейскую задачу очень непростой. Желаю фестивалю развиваться и дальше, радовать, удивлять, вдохновлять".

Игорь Угольников: "Для меня любой фестиваль - это прежде всего возможность увидеть картины, которые не показывают в кинотеатрах. Будем надеяться, что и сейчас мои надежды не будут обмануты, и я смогу увидеть фильмы, заслуживающие внимания".

Дмитрий Астрахан: "Как член жюри 3-го Московского Еврейского кинофестиваля хочу выразить глубокую благодарность организаторам, совместными усилиями которых в очередной раз удалось собрать очень интересную и социально значимую программу. Участники фестиваля - представители разных стран, но все они объединены темой еврейской культуры в различных ее проявлениях. Больше хорошего и талантливого кино".

Константин Фам, режиссер, продюсер фестиваля: "А судьи кто?" Это один из главных вопросов любого состязания. Конечно, мы не ставим целью спортивные достижения - для МЕКФ основным приоритетом является интерес зрителей, для которых мы и делаем наш фестиваль. Но класс фестиваля, в первую очередь, определяет жюри. Побывав на многих киносмотрах, как режиссер, я с большим трепетом и вниманием отношусь к жюри. Мы кропотливо подбирали программу, уважаем наш конкурс и зрителей - поэтому постарались привлечь лучших и любимых кинематографистов в его состав. В этом году в жюри представлены разноплановыми актерами, режиссерами, сценаристами, продюсерами. Это популярные и известные люди, но главное, что все они страстно любят кино. Для нас большая честь, что такой мэтр как Павел Семенович Лунгин возглавит жюри. Надеемся, что решения судей порадует конкурсантов и зрителе". 

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