Турнир по смешанным единоборствам FIGHT NIGHTS GLOBAL 68 завершился в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 13 июня. 2 июня в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2017) состоялся турнир по смешанным единоборствам (ММА) FIGHT NIGHTS GLOBAL 68, главным событием которого стал титульный бой в тяжелом весе между Сергеем Павловичем и Михаилом Мохнаткиным.

Напряженный поединок продлился все отведенные регламентом пять раундов, полностью подтвердив предстартовые прогнозы специалистов о равных шансах обоих бойцов на успех. Сергей Павлович работая в более агрессивной манере, сумел все же убедить судей в своем преимуществе, став первым чемпионом FIGHT NIGHTS GLOBAL в тяжелом весе. Первую защиту титула Павлович проведет против протеже Федора Емельяненко Кирилла Сидельникова, а Михаил Мохнаткин имеет все шансы побороться за чемпионство в более привычном для себя полутяжелом весе (93,0 кг).

В со-главном событии вечера прошел супер бой между непобежденным Виталием Минаковым и знаменитым бразильским бойцом Антонио "Бигфут" Сильвой. Виталий с первых же секунд завладел преимуществом, превосходя противника в скорости и точности ударов. Во втором раунде Минакову удалось опрокинуть Сильву на настил клетки и завершить поединок серией добивающих ударов. Одна из самых важных побед в карьере брянского атлета, ставшей, кстати, для Минакова юбилейной – двадцатой.

В этот же вечер состоялся дебют в организации FIGHT NIGHTS GLOBAL топового полутяжеловеса из Донецка, выступающего ныне под российским флагом Никиты Крылова. Изначально соперником "Шахтера" должен был стать знаменитый американец Эммануэль Ньютон, но экс-чемпион Bellator получил травму и вместо него в клетку поднялся Степан Бекавач. Крылову хватило минуты для завершения поединка: захватив шею в плотный замок, Никита вынудил хорвата постучать в знак сдачи. После боя Крылов выразил желание вернуться в дело как можно скорее, и не исключено что следующий поединок "Шахтера" пройдет за чемпионский пояс.

Представитель Петербурга Баги Агаева уступил на первых секундах американскому нокаутеру Тони Джонсону.

Прошедший 2 июня в рамках ПМЭФ 2017 турнир FIGHT NIGHTS GLOВAL 68 стал важнейшим спортивным событием для Санкт-Петербурга, но не менее значимым он получился и для светско-культурной жизни города.

Во время турнира при поддержке Summa Group, Cadillac Россия и официального дилерского центра "Автополе" в VIP-зоне, декорированной компанией Lid's Eventhouse, состоялся коктейль GQ, посвященный списку 150 самых влиятельных людей России, на котором представители политической и бизнес элиты дегустировали ягодные коктейли на основе Chivas Regal Extra. Среди гостей присутствовали звезда хоккейного СКА Евгения Кетова, основателя и совладельца Group-IB Ильи Сачкова, главы Disney в России Марины Жигаловой-Озкан, проектного директора Группы компаний "Ренова" Игоря Майданника, популярной телеведущей Марианны Максимовской, режиссера театра и кино, сценариста Василия Бархатова, инвестбанкира Альберта Сагиряна, предпринимателя Яна Яновского, дизайнера Анастасии Задориной, директора страховой компании "РЕСО Гарантия" Сеймура Мамедова и многих других.