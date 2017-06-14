В старые коляски вдохнут новую жизнь

МОСКВА, 14 июня 2017 г. /Пресс-служба ГМИИ имени А. С. Пушкина/. Осенью 2017 года перед фасадом ГМИИ им. А.С. Пушкина появится гигантская инсталляция. Ее создаст знаменитый китайский художник Цай Гоцян. Инсталляция будет состоять из молодых берез, которые "вырастают" из детских кроваток, колясок и колыбелей.

Чтобы построить эту инсталляцию, Пушкинский музей объявляет о сборе 350 детских колясок с 14 июня по 5 сентября 2017 года. Поскольку главная идея проекта - "человеческое измерение" истории, память народа о его корнях, Цай Гоцян разыскивает для своего проекта коляски и кроватки "с историей", в которых выросли дети. Каждый, кто передаст музею коляску или кроватку, сделает историю своей семьи частью мировой истории искусства и сможет поделиться ею с миллионами зрителей со всего мира

Для того чтобы передать коляску в дар, необходимо перейти по ссылке arts-museum.ru/quiz/cai, выбрать ту благодарность от музея, которая понравится больше всего, и заполнить форму обратной связи.

Награды:

Приглашение на вернисаж. Вы получаете приглашение на вернисаж выставки "Цай Гоцян. Октябрь" на два лица.

Участие в создании пороховых картин. Вы посетите временную мастерскую художника в Москве и примете участие в создании пороховых картин, которые будут представлены на выставке "Цай Гоцян. Октябрь".

Экскурсия по выставке с куратором. Куратор выставки, заместитель заведующего отделом искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Александра Данилова проведет экскурсию по выставке "Цай Гоцян. Октябрь".

Открытка с автографом и приглашение на выставку. Вы получите открытку с автографом Цая Гоцяна и приглашение на выставку "Цай Гоцян. Октябрь" на два лица на любой удобный вам день.

Приглашение на выставку на двоих. Вы получите два приглашения на выставку "Цай Гоцян. Октябрь" на любой удобный вам день.

Цай Гоцян знаком российской публике как автор грандиозного пиротехнического шоу открытия Олимпиады 2008 года в Пекине. Художник был удостоен высшей награды в области современного искусства - "Золотого льва" Венецианской биеннале. В сентябре - ноябре 2017 года в главном здании ГМИИ им. А.С. Пушкина пройдет первая персональная выставка Цая Гоцяна в России. Проект "Октябрь" превратит главные выставочные пространства музея в тотальную инсталляцию, посвященную 100-летию Октябрьской революции. Экспозиция будет включать знаменитые пороховые картины, прославившие художника в мире искусства, а также фотографии, рисунки, эскизы.

Главным событием выставки в Москве станет создание колоссальной инсталляции "Осень", которая разместится перед главным входом в музей и преобразует его фасад и знаменитый портик в памятник тысячам человеческих судеб. Эта рукотворная гора-монумент из берез, "произрастающих" из детских колясок и кроваток, станет и метафорой наших утопических детских мечтаний о прекрасном будущем и аллюзией на знаменитый кадр из фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин".