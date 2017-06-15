"Газпром" вложит около 5 млрд рублей в газификацию Архангельской области

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Объем инвестиций "Газпрома" в газификацию Архангельской области составит около 5 млрд рублей. В регионе планируется построить более 20 объектов до 2020 года, сообщили в пресс-службе правительства Поморья.
"Общий объем инвестиций "Газпрома" составит около 5 млрд рублей. Программа предусматривает, что в период до 2020 года в нашем регионе будет построено более 20 объектов - это газопроводы-отводы, газораспределительные станции, межпоселковые газопроводы для газификации коммунально-бытовых, промышленных потребителей и жилого фонда в Архангельске, Новодвинске, Северодвинске и в целом ряде населенных пунктов в районах", - цитирует пресс-служба губернатора Архангельской области Игоря Орлова по итогам его встречи с генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз" Кириллом Селезневым в Санкт-Петербурге.
В сообщении отмечается, что стороны также обсудили перспективы реализации на территории Архангельской области крупных инвестиционных проектов, предусматривающих значительные объемы потребления природного газа. Это газификация Северодвинской ТЭЦ-1, Савинского цементного завода, Архангельского целлюлозно-бумажного комбината, а также строительство завода по производству метанола.
Реализация инвестиционных проектов потребует увеличения пропускной способности газопровода-отвода "Нюксеница-Архангельск". Сейчас инвесторами ведется подготовка технико-экономических обоснований этих проектов, уточнили в пресс-службе.