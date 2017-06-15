Эксперты отметили снижение стоимости перелетов на внутренних авиарейсах на 3%

Этим летом стоимость перелетов на внутренних авиарейсах снизилась почти на 3% во всех регионах страны.

Специалисты туристического поисковика Aviasales констатировали снижение средней стоимости авиаперелетов внутри страны предстоящим летом. По итогам анализа 2 тыс. запросов в период июнь-август 2017 года зафиксировано падение цен во всех федеральных округах на 2,64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем по стране цена на авиабилеты сегодня составляет 15,3 тыс. рублей.

Aviasales.ru - сервис, который сравнивает сотни вариантов цен на перелеты. Чтобы найти лучшую стоимость на авиабилет, система проверяет предложения на сайтах таких компаний, как "Аэрофлот", "Россия", "Победа", S7, а также и других поисковых систем. При этом аналитики Aviasales отмечают, что по большинству направлений лидирует компания "Аэрофлот": именно на рейсах "Аэрофлота" проще всего получить скидку, особенно если покупать билеты заблаговременно.

Самым заметным снижение стоимости перелетов оказалось для жителей Северо-Кавказского и Южного федеральных округов на рейсах в Санкт-Петербург. На этих направлениях экономия за год составила 20% и 24% соответственно. Во многом это объясняется расширением географии полетов лоукостера "Победа", входящего в состав группы "Аэрофлот", и введением авиаперевозчиками безбагажных тарифов, благодаря которым потребитель сам может выбирать нужные ему на борту самолета услуги и не переплачивать за лишние.

Из городов Дальнего Востока страны стало дешевле летать на российский юг - билеты подешевели на 3%. Жители Урала в этом году смогут сэкономить на билетах на отечественные курорты еще больше. Так, Aviasales фиксирует падение среднего чека в Симферополь на 19%.

Любопытно, что, по данным экспертов, на некоторых направлениях авиационный транспорт по цене не только сравнялся с железнодорожным - в ряде случаев летать самолетами даже дешевле, чем ехать на поезде. Например, в июне самый дешевый билет из Москвы в Сочи и обратно в "Аэрофлоте" можно купить менее, чем за 6,5 тыс рублей.

"Аэрофлот" является лидером гражданской авиации России. Компания располагает крупнейшим в Восточной Европе центром управления полетами. За прошлый год "Аэрофлот" перевез 29 млн пассажиров - на 11% больше, чем за предыдущий год. С учетом предприятий группы "Аэрофлот" число перевезенных пассажиров достигло 43,4 млн человек. По версии британского агентства OAG компания вошла в топ-20 авиаперевозчиков мира по предельному пассажиропотоку.