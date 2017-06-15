В Харбине обсудили российско-китайское инвестиционное сотрудничество на Дальнем Востоке

МОСКВА, 15 июня /Восточный экономический форум/. 15 июня в Харбине (КНР) в рамках 4-го Российско-Китайского ЭКСПО состоялась выездная панельная сессия под эгидой Восточного экономического форума "Российско-китайское инвестиционное сотрудничество на Дальнем Востоке: первые истории успеха".

Организаторами мероприятия выступили Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Фонд "Росконгресс", Министерство коммерции КНР и Народное правительство провинции Хэйлунцзян.

В работе выездной сессии приняли участие генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, генеральный директор АО "Дальневосточный аукционный рыбный дом" Сергей Лелюхин, председатель совета директоров, президент компании "Сириус" Тао Жань, президент Российско-Китайского инновационного агропромышленного комплекса Ли Дэминь, руководитель Хэйлунцзянского комитета по содействию международной торговле Э Чжунци, представители правительства провинции Хэйлунцзян и деловых кругов Китая.

"Россия и Китай являются давними партнерами и друзьями. Мы призываем наших китайских партнеров не только продавать свои товары на территории Российской Федерации, но и производить их на Дальнем Востоке, где созданы такие уникальные инструменты поддержки бизнеса, как территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток. Уже согласовано создание центра поддержки китайских инвесторов на Дальнем Востоке", - подчеркнул генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.

В рамках выездной сессии ключевое внимание было уделено возможностям использования инвестиционного потенциала Дальнего Востока для расширения инвестиционного сотрудничества между странами. Участники обсудили меры поддержки российского и китайского бизнеса, которые необходимо принять на межгосударственном уровне, а также стратегию расширения двусторонних экономических отношений между Россией и КНР в долгосрочной перспективе.

"Дальневосточный аукционный рыбный дом и Хэйлунцзянская международная корпорация по технико-экономическому сотрудничеству КНР в 2016 году подписали соглашение о финансировании строительства объектов в Приморском крае за счет кредитных средств Государственного банка развития Китая на сумму 1 млрд руб. Проект предусматривает строительство рыбоперерабатывающего комплекса, холодильника на 10 тыс. тонн продукции, комплекса по утилизации отходов рыбопереработки и многофункционального офисного здания", - отметил директор АО "Дальневосточный аукционный рыбный дом" Сергей Лелюхин.

Также состоялась презентация инвестиционных возможностей российского Дальнего Востока, где деловым кругам Китая были представлены такие возможности, как Международные транспортные коридоры "Приморье-1" и "Приморье-2", Свободный порт Владивосток и территории опережающего развития.

"В Амурской области создана территория опережающего развития "Свободный". Она базируется на строительстве крупнейшего в России газоперерабатывающего завода и в дальнейшем газохимического комплекса. Планируемые и реализуемые на территории области проекты расширяют схемы трансграничного сотрудничества и способствуют интеграции России и Китая в Азиатско-Тихоокеанский регион", - подчеркнула министр экономического развития Амурской области Светлана Балова.

Справочная информация:

Восточный экономический форум

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года.

Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Организатор ВЭФ 2017 – Фонд "Росконгресс"– крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.