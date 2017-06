В РАНХиГС выступит известный политолог Джошуа Такер с лекцией о тени коммунизма

Ооткрытая лекция Джошуа А. Такера "Тень коммунизма: историческое наследие и современные политические отношения" состоится 19 июня в РАНХиГС.

На протяжении длительного времени существовало мнение, что историческое наследие советского прошлого окажет существенное влияние на посткоммунистические государства. Вместе с тем, предыдущие исследования были сосредоточены главным образом на институциональном наследии коммунизма. Однако в некоторых случаях политические убеждения могут оказаться сильнее институциональных режимов.

Основываясь на глобальных исследованиях, включающих посткоммунистические страны, профессор Такер докажет, что коммунистическое наследие влияет на выбор граждан постсоветских государств в пользу социального обеспечения в ущерб демократии и свободных рыночных отношений.

Джошуа А. Такер - профессор политологии, директор Джордан Центра по изучению России, а также содиректор лаборатории по изучению социальных сетей и политической активности Нью-Йоркского университета. Профессор Такер специализируется на изучении моделей политического поведения, включая выборы и голосование, формирование политических предпочтений и общественного мнения, а также взаимосвязи между соцмедиа и общеполитическими процессами.Он является автором книги Regional Economic Voting: Russia, Poland, Hungary, Slovakia, and the Czech Republic, 1990-1999 (Cambridge University Press, 2006) и соавтором работы Communism’s Shadow: Historical Legacies and Contemporary Political Attitudes (Princeton University Press, 2017). Научные статьи профессора были опубликованы в American Journal of Political Science, British Journal of Political Science, Comparative Politics, Comparative Political Studies, Journal of Politics, и в Annual Review of Political Science.

Лекция пройдет на английском языке.

Контакты: Карпенко Мария karpenko-ma@ranepa.ru

Время: 19 июня в 19.00.

Место: Москва, Пречистенская набережная, 11, к. 2, ауд. 210.