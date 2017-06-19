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Делегация Челябинской области во главе c губернатором работает в Харбине

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19 июня, 10:25 UTC+3

Борис Дубровский участвует в презентации инвестпроектов на площадке "Евразийский мост" в рамках IV Российско-Китайского ЭКСПО

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© Официальный сайт Губернатора Челябинской области
© Официальный сайт Губернатора Челябинской области
© Официальный сайт Губернатора Челябинской области
© Официальный сайт Губернатора Челябинской области
© Официальный сайт Губернатора Челябинской области
© Официальный сайт Губернатора Челябинской области
© Официальный сайт Губернатора Челябинской области
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© Официальный сайт Губернатора Челябинской области
© Официальный сайт Губернатора Челябинской области
© Официальный сайт Губернатора Челябинской области
© Официальный сайт Губернатора Челябинской области
© Официальный сайт Губернатора Челябинской области
© Официальный сайт Губернатора Челябинской области
© Официальный сайт Губернатора Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Официальная делегация Челябинской области во главе с губернатором Борисом Дубровским участвует в презентации инвестиционных проектов на площадке "Евразийский мост" в рамках IV Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине. 

Как сообщили накануне в управлении пресс-службы и информации правительства Челябинской области, работа делегации на форуме началась с осмотра стенда Челябинской области. "Стенд занял самую большую площадь на выставке - 528 кв. м. выделено Южному Уралу организаторами, как региону – почетному гостю выставки. Свои возможности на стенде представляют 24 южноуральских компании. Потенциал региона оценил в ходе осмотра и министр экономического развития РФ Максим Орешкин", - сказано в сообщении. 

После осмотра делегация приняла участие в презентации инвестпроектов на площадке "Евразийский мост". В рамках работы площадки, организованной полпредством президента РФ в УрФО, были представлены самые крупные проекты всех регионов округа. От Южного Урала был презентован проект по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск-Екатеринбург как участка высокоскоростного коридора Пекин-Астана-Челябинск-Екатеринбург-Москва-Берлин. Вторым презентованным проектом стало строительство конгресс-центра на набережной реки Миасс в Челябинске.

Справка

IV Российско-Китайское ЭКСПО проходит в Харбине с 15 по 19 июня. В ней принимает участие более 60 российских корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса, а также представительства 13 регионов РФ. Общая площадь выставки 86 тыс. кв. м, площадь экспозиции РФ - 3,3 тыс. кв. метров.

В прошлом году российско-китайская ЭКСПО проходила в Екатеринбурге. Тогда, по данным генконсульства КНР, на выставку приехали более 2,3 тыс. китайских бизнесменов из 16 провинций. В рамках работы форума было подписано 28 соглашений на общую сумму 53 млрд рублей.

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