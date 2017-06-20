Усадьба Jazz 2017 создаст собственную экосистему: музыку чистой природы и души

МОСКВА, 20 июня 2017 г. /Пресс-служба фестиваля/. В год экологии в России фестиваль Усадьба Jazz сделает шаг за границы классического музыкального мероприятия. Музыканты, гости и окружающая среда станут равноправными творцами уникальной экосистемы: чистая музыка - чистая природа. На открытии фестиваля в Москве примет участие министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

Символ фестиваля - Дерево. Одно из тех, что создает неповторимый ландшафтный дизайн старинных усадеб и парков, где традиционно проходит фестиваль. Или из тех, которые веками росли в российских лесах и тайге, а теперь массово вырубаются. Дерево, которое не только украшает наш мир, но и является частью экосферы, в которой мы живем.

Фестиваль напомнит всем о тех простых вещах, которые каждый из нас может сделать для сохранения природы. На собственном примере покажет, как оставить после себя "нулевой экологический след".

Рекламная продукция фестиваля будет напечатана на бумаге вторичной переработки. Вместо пластиковой посуды на большинстве фуд-кортов появится экологичная - биоразлагаемая.

Экологическую ответственность организаторов фестиваля подтвердит налаженная "ХАРТИЯ" мобильная инфраструктура раздельного сбора отходов. Посетители смогут стать непосредственным звеном в цепочке цивилизованного обращения с отходами. Отходы, распределенные по отделениям четырехцветных урн и контейнеров обязательно будут переработаны в ценное сырье, а не будут столетиями разлагаться на полигонах.

Наши партнеры "Экобокс" установят специальные боксы для сбора отслуживших свой срок батареек и лампочек, ведь стоит помнить, что одна пальчиковая батарейка загрязняет тяжёлыми металлами около 20 кВ.м земли

Даже крышечки от бутылок, собранные в красивые контейнеры гостями фестиваля, уже сегодня принесут пользу подопечным фонда с говорящим названием "Отказники". Акция "Добрые крышечки".

Благодаря партнерству с "Центром природы Кавказа", гости фестиваля получат возможность узнать об исчезающих видах животных и принять участие в создании арт-объекта, наглядно демонстрирующего как совместными усилиями мы способны спасти дерево самшит от вымирания.

В сотрудничестве со всероссийским молодежным форумом "Города" (ФГБУ "Роспатриотцентр") среди участников Усадьба Jazz планируется проведение конкурса на лучшую короткометражку на тему экологии, снятую во время фестиваля под руководством Владимира Хотиненко. Для детей на площадке Jazz kids состоится мастер-класс по созданию экологического анимационного кино.

"В год экологии наш фестиваль проходит под лозунгом "Без пластика", - рассказывает президент фестиваля Мария Сёмушкина. - Это касается не только образовательных эко-мероприятий и реальной переработки пластика, собранного на фестивале. Но и экологии наших отношений друг с другом, с окружающим миром, - которые также нуждаются в постоянном уходе, как водоем, лес или другая стихия. И только в такой единой экосистеме у нас будет и чистая музыка, и чистая природа. А начинать надо всегда с первого шага - мы этот первый шаг сделаем вместе - создадим фестиваль без пластика".

В этом году Усадьба Jazz пройдет в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже и Горки Город (Сочи)

В Москве фестиваль состоится 1 июля 2017 года на территории Музея-усадьбы "Архангельское". 15 июля эстафету подхватит Екатеринбург. Место проведения уральской Усадьбы Jazz остается неизменным - это знаменитая усадьба Харитоновых- Расторгуевых XIX века. В Воронеже 22 июля фестиваль примет гостей в поселке Рамонь у дворца Ольденбургских - уникального памятника неоготики. 29 июля фестиваль вернется в культурную столицу России - Санкт-Петербург - в Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова, на территорию Елагиноостровского дворца, построенного архитектором Карло Росси. Фестиваль Усадьба Jazz в горах на высоте 960 м пройдёт на курорте Горки Город (Сочи) 12-16 сентября.

За годы существования на Усадьбе Jazz выступили более 1000 музыкантов, фестиваль стал важным явлением в музыкальной культуре страны.

Усадьба Jazz в Москве - 1 июля 2017 года

Программа фестиваля 13:00 - 23:00

Государственный музей-усадьба "Архангельское"

Поселок Архангельское, Красногорский район Московской области

Официальный сайт usadba-jazz.ru

Официальные аккаунты в социальных сетях:

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Организатор - агентство Art Mania

Телефон: +7 499 248-36-05

E-mail: info.artmania@gmail.com

Дополнительная информация и аккредитация на фестиваль:

Вика Конюхова, vk@teamplusone.ru, +7 916 350-22-44