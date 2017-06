Главной темой Примаковских чтений 2017 станет "Мир в 2035 году"

МОСКВА, 20 июня. Национальный исследовательский Институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН, Торгово-промышленная палата России и Центр международной торговли при поддержке Российского научного фонда проводят 29-30 июня ежегодные "Примаковские чтения". Председатель оргкомитета - помощник президента Российской Федерации Ю.В. Ушаков.

"Примаковские чтения" - крупный международный форум экспертов в области мировой экономики и международных отношений, дипломатов и политиков, носящий имя ученого и государственного деятеля академика Е.М. Примакова. Чтения проводятся в рамках партнерства с программой "Экспертно-аналитические центры и гражданское общество" (The Think Tanks and Civil Societies Program) Университета Пенсильвании (США), индийского Фонда исследований и анализа (Observer Research Foundation) при участии Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова Фонда Горчакова.

Прошедшие в формате экспертного форума в 2016 году "Примаковские чтения" стали признанной в мире площадкой для обсуждения наиболее острых проблем мировой экономики, политики и безопасности. Мероприятие сразу вошло в десятку наиболее значимых конференций 2016 года по одному из авторитетных ежегодных глобальных рейтингов ведущих аналитических центров "Global Go To Think Tank Index Report" (США), наряду с Мюнхенской конференцией по безопасности, сингапурским Диалогом Шангри-Ла. Это стало первым в истории попаданием мероприятия, проведенного российским исследовательским центром, в данную номинацию, и сразу на девятое место.

Тема международно-экспертного форума - "Мир в 2035 году". В ходе мероприятия 45 ведущих зарубежных экспертов из 19 стран мира и ведущие российские исследователи и дипломаты обсудят сценарии развития международных отношений, текущие вызовы и риски в сфере международной безопасности и перспективы мировой экономики в условиях новой технологической революции.

Первый день научно-экспертного форума посвящен проблемам взаимодействия России и США, долгосрочным тенденциям в Индо-Тихоокеанском регионе и перспективам построения нового евразийского экономического ландшафта. Заседание откроют помощник президента России Ю.В. Ушаков и президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН А.А. Дынкин. Эксперты обсудят также угрозу международного терроризма и то, почему она не сплотила всех ответственных международных игроков. Пройдет презентация нового глобального прогноза ИМЭМО РАН "Мир 2035. Комплексный образ будущего".

Во второй день чтений пройдут сессии, посвященные проблемам взаимодействия России и Европейского союза, а также поиску путей выхода из украинского кризиса. Кроме того, планируются специальные выступления министра иностранных дел России С.В. Лаврова и председателя Совета фонда "Центр стратегических разработок" А.Л. Кудрина. Отдельной темой дискуссии, модератором которой выступит помощник президента России А.А. Фурсенко, станут тенденции и перспективы глобального технологического развития и его влияние на мировую экономику.