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В Тюмени дали старт строительству клинического госпиталя стоимостью 3,5 млрд рублей

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23 июня, 10:24 UTC+3

В медучреждении откроются хирургическое и терапевтическое отделения, роддом с женской консультацией и ЭКО

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© Пресс-служба губернатора Тюменской области

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев и генеральный директор Группы компаний "Мать и дитя" Марк Курцер дали старт строительству клинического госпиталя в Тюмени. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, инвестиции в проект составят 3,5 млрд рублей.

"Для нас этот проект имеет большое значение не только с точки зрения поступающих инвестиций, но и как возможность в процессе его реализации внедрить в практику тюменского здравоохранения передовые достижения мировой медицины. Это даст стимул к повышению качества медицинских услуг", - цитирует пресс-служба Владимира Якушева.

Площадь госпиталя стоимостью 3,5 млрд рублей составит 16,7 тыс. кв. м, здесь планируется создать около 1 тыс. рабочих мест. В медучреждении откроются хирургическое и терапевтическое отделения, роддом с женской консультацией и ЭКО, клинико-диагностическая лаборатория, центр детского здоровья.

"Такого быстрого согласования документов мы еще не встречали. Тюмень впечатлила энтузиастами и профессионалами, в команде с которыми хочется работать. Это территория с высоким уровнем жизни, здесь много мужского населения, и кто знает, быть может, именно здесь мы наконец-то устраним досадную несправедливость в названии наших центров и откроем клинику "Отец и сын", - приводятся в сообщении слова Марка Курцера.

Как отметили в пресс-службе, для ГК "Мать и дитя" тюменский госпиталь станет уже шестым медучреждением, в 20 городах России работают многофункциональные центры компании.

В мае текущего года в Тюмени открылся многофункциональный центр "Мать и дитя", который оказывает высокотехнологичную плановую и экстренную медицинскую помощь по различным направлениям.

ГК "Мать и дитя" предоставляет в России частные медицинские услуги женщинам и детям. Начиная с октября 2012 года акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже.

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