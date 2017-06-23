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Предложения жителей Тувы лягут в основу стратегии развития республики до 2030 года. Как сообщили в пресс-службе главы региона, народные проекты обсудят в рамках форума "Тува будущего: стратегия перемен".
"Форум изначально задумывался как накопитель народных идей в самых разных направлениях социально-экономического развития. Вторая задача – их первичная переработка на дискуссионных площадках силами самих авторов и приглашенных экспертов, своего рода "мозговой штурм" и фильтрация на рационализм. И, наконец, третий этап - как конвертировать прошедшие отбор идеи в реальные проекты, которые станут хребтом региональной стратегии до 2030 года, как вплести их в среднесрочные и долгосрочные планы развития России и Сибири", - приводятся в сообщении слова главы Тувы Шолбана Кара-оола.
В пресс-службе отметили, что на сайте форума открыт "Банк народных проектов", а территориальные отделы многофункциональных центров региона проводят опрос населения.
Форум "Тува будущего: стратегия перемен" пройдет в республике с 29 по 30 июня. Его участники обсудят вопросы, связанные с человеческим капиталом региона, экономическим развитием, экологией, инновациями, развитием гражданского общества и общественных инициатив.