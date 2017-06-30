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"Нацимбио" обеспечивает медучреждения страны препаратами плазмы крови

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30 июня, 11:43 UTC+3

Компания поставила препараты по 27 государственным контрактам с бюджетными организациями ФОИВов на общую сумму более 40 млн рублей

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

В этом году "Нацимбио" отгрузило более 549 млн международных единиц (МЕ) препаратов, полученных из плазмы крови человека и животных, в рамках государственного заказа Минздрава России.

Компания поставила препараты по 27 государственным контрактам с бюджетными организациями ФОИВов на общую сумму более 40 млн рублей.

"Во втором квартале 2017 года мы поставили самый большой объем препаратов плазмы крови по государственным контрактам с Министерством здравоохранения РФ в этом году. Параллельно продолжаем отгрузки лекарственных препаратов для пациентов с гемофилией и нарушениями свертываемости крови в федеральные государственные медицинские центры по отдельным заказам.", – прокомментировала генеральный директор "Нацимбио" Марьям Хубиева.   

Лекарства поступили в ФБУ "Центральная клиническая больница Гражданской авиации", ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский радиологический центр" Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ "Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства", ФГБУ "Северо-западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ "Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации (Хабаровск), ФГБУ "Институт хирургии им. А.В. Вишневского" Министерства здравоохранения Российской Федерации и ряд других учреждений.    

Для доставки препаратов в регионы РФ используется воздушный транспорт и автомобильные рефрижераторные перевозки. Доставка осуществляется в соответствии с требованиями "холодовой цепи": на всех этапах транспортировки от производителя до получателя груз находится в термоконтейнерах, прошедших валидацию. Контроль соблюдения температурного режима, циркуляции воздуха внутри рефрижератора осуществляется при погрузке, транспортировке и выгрузке.

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