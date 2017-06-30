Торжественная церемония вручения дипломов с отличием выпускникам РАНХиГС состоится 6 июля

МОСКВА, 30 июня /РАНХиГС/. 6 июля в Президентской академии состоится торжественная церемония вручения дипломов с отличием выпускникам московского кампуса и филиалов.

По традиции дипломы лучшим выпускникам вручит председатель Попечительского совета Президентской академии.

С напутственными словами и пожеланиями успехов в профессиональной деятельности к отличникам обратится ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Выпускников поздравят представители Попечительского совета академии.

Торжественная церемония завершится общей фотографией.

Вручение дипломов с отличием выпускникам РАНХиГС – 2016