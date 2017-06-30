Глава Приморья: работа анализаторов угольной пыли в Находке должна быть круглосуточной

Меры защиты от угольной пыли необходимо предусмотреть для жителей не только Находки, но и прилегающих к порту Восточный населенных пунктов. Об этом губернатор Приморского края Владимир Миклушевский заявил в ходе совещания по организации мониторинга загрязнения окружающей среды в результате перевалки угля в Приморье.

В мероприятии приняли участие профильный вице-губернатор, руководители краевого департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды и других департаментов региональной администрации, глава Находкинского городского округа, представители краевой и межрайонной природоохранной прокуратуры, Примгидромета, управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Совещание с профильными ведомствами глава региона собрал, чтобы проконтролировать ход реализации комплексного плана по снижению негативных последствий открытой перевалки угля в Находке. Документ Владимир Миклушевский поручил разработать еще в феврале этого года, когда собрал за одним столом стивидоров, представителей органов исполнительной власти и контрольно-надзорных органов. Этот план включает создание единой санитарно-защитной зоны для терминалов, работающих в городской черте, модернизацию перегрузочных комплексов, а также жесткий контроль за соблюдением технологического процесса при перевалке пылящего груза.

На особом контроле губернатора - процесс установки датчиков контроля мониторинга загрязнения воздуха, данные с которых можно отслеживать в сети Интернет. По мнению главы региона, опубличивание таких данных приведет к более оперативному и жесткому реагированию со стороны контрольно-надзорных органов на нарушения стивидорами природоохранного законодательства.

"Мы с вами договаривались, что до сентября эта система должна полноценно работать. Моя задача, а также руководителя профильного департамента администрации, главы городского округа, присутствующих коллег - создать систему, которая была бы абсолютно независима, объективна, работала в автоматическом режиме, круглогодично и круглосуточно. Важно раз и навсегда закрыть данную проблему!" - заявил Владимир Миклушевский.

По информации директора краевого департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Александра Коршенко, к настоящему времени уже был закуплен и установлен в районе Находкинского морского торгового порта (НМТП) первый прибор для измерения угольной пыли. Сейчас специалисты департамента ведут переговоры с компаниями по приобретению следующих датчиков.

"Завтра же соберите рабочую группу совместно с представителями Примгидромета, Росприроднадзора, прокуратуры, ученых ДВО РАН и по ее итогам доложите мне, сколько точно датчиков и где конкретно их нужно установить", - дал поручение губернатор.

В ходе совещания отмечалось, что есть возможность закупить мобильные приборы, которые при необходимости перемещаются в другое место. Глава Приморья поинтересовался, волнует ли вопрос загрязнения воздуха жителей населенных пунктов, расположенных вблизи порта Восточный. "Тогда и там такие датчики ставить надо. Предусмотреть и мобильный, чтобы в случае необходимости, по заявлениям граждан, перенаправлять в нужное место", - сказал Миклушевский.

Директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды также доложил об исполнении стивидорными компаниями планов природоохранных мероприятий в Находке. Так, согласно их отчетам, уже закуплены и введены в эксплуатацию пять единиц оборудования по пылеподавлению.

"Компания "Дальмормонтаж" установила одну пушку, Терминал Астафьева также установил одну и осуществляет монтаж еще двух снегогенераторных пушек. Порт Восточные ворота - Приморский завод ввел в эксплуатацию первую систему водного пылеподавления, здесь же приступила к работе поливальная машина на базе КАМАЗ. Восточно-Уральский терминал ввел в эксплуатацию генератор водяного тумана. Компания "Аттис Энтерпрайс" разработала проектную документацию комплексной системы пылеподавления, строит фундаменты под платформы для установки в ближайшее время четырех пушек и завершает сборку мобильной системы пылеподавления", - сообщил он.

Также в рамках комплексного плана, разработанного по поручению губернатора, продолжаются работы по установке пылеветрозащитных экранов и возведению дополнительных подпорных стенок на угольных складах.

В качестве дополнительных мер, обозначил Александр Коршенко, в "ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт" ожидается поставка реагента для орошения угля, который создает защитную пленку при погрузо-разгрузочных работах и непосредственного хранения угля. ООО "Восточный лесной порт" установило пологи между причалом и бортом судна при перегрузке навалочных грузов на двух причалах. Компания "Аттис Энтерпрайс" приобрела вакуумную подметально-уборочную машину.

Напомним, исполнение всех обязательств в рамках комплексного плана губернатор Приморья Владимир Миклушевский держит под личным контролем.

Вопрос экологического состояния Находки вошел в список поручений, данных по итогам прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды до 1 августа 2017 года принять меры для приведения работы порта Находки в соответствие экологическим нормам и при необходимости представить предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации.