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Студенты из 32 стран станут участниками международного VI летнего кампуса РАНХиГС

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3 июля, 14:58 UTC+3

За время проведения мероприятия запланированы выступления порядка 20 иностранных лекторов из восьми стран мира

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МОСКВА, 3 июля /РАНХиГС/. В этому году, участниками летнего кампуса РАНХиГС станут более 210 студентов, из которых 81 иностранный гражданин и 80 студентов из Республики Татарстан. Лучшие студенты были отобраны из порядка 3500 заявок. Кампус пройдет с 7 по 20 июля в г. Иннополис под Казанью.

Кампус представляет собой ежегодный образовательный слет для российской и иностранной молодежи. Мероприятие нацелено на обеспечение личностного и профессионального роста участвующих студентов. Для этого перед ними выступят ведущие эксперты, бизнесмены и госслужащие, которые проведут специальные лекции и мастер-классы.

На шестом по счету кампусе будет наибольшее разнообразие по числу представленных государств за все время проведения мероприятия. Зарубежные студенты прибудут из 32 двух стран мира. В их число входят Швейцария, Канада, Китай, Индия, Голландия, Сингапур, Турция, Италия и Испания, и многие другие.

Тема форума в этом году связана с практикоориентированностью и называется - "Предпринимательство: от идей к успеху". За время проведения мероприятия запланированы выступления порядка 20 иностранных лекторов из восьми стран мира: США, Великобритании, Испании, ОАЭ, Португалии, Чехии, Аргентины и Ливана. Среди экспертного жюри будут присутствовать действующие бизнесмены, которые поделятся своим опытом работы в этой сфере.

В качестве экспертов выступят старший вице-президент The Coca-Cola Company Клайд Таггл, глава постоянного представительства МВФ Габриэль ди Белла, главный экономист Microsoft Престон Макафи, профессор РАНХиГС Сэм Потоликкио, независимый член совета директоров Euromoney Institutional Investor PLC Нил Осборн, преподаватель международной экономики университета Помпеу Фабра Жосеп Бертран и другие.

Организаторами летнего кампуса Президентской академии являются Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, правительство Республики Татарстан, Ассоциация инновационных регионов России, при поддержке ГК "АКИГ".

Генеральный инфопартнер: Forbes. Стратегический инфопартнер: ТАСС. Главные инфопартнеры: Lenta.Ru. Ведущий инфопартнер - "Полит.ру". Главный региональный инфорпартнер: "Реальное время". Региональный информационный партнер: Деловой интернет-портал TatCenter.ru. Инфорпартнер по Республике Татарстан - ИА "Татар-информ". Информационные партнеры Кампуса: "ГТРК "Татарстан", "Российская газета", "Радио Свобода", "Эксперт Татарстан", журнал "Стратегия", информационно-аналитический портал "Полит.ру", "KAZANFIRST" и РБК Татарстан.

Сайт летнего кампуса Президентской академии

Программа кампуса

Аккредитация СМИ: Дмитрий Соколов, пресс-секретарь РАНХиГС, телефон +7 903 788-38-02.

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