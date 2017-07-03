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ХКА поставит огнестойкий кабель для московского метро на 800 млн рублей

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3 июля, 15:17 UTC+3

Предприятие УГМК выиграло тендеры на поставку продукции для строительства новых станций на Люблинско-Дмитровской и Калининско-Солнцевской линиях

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ЕКАТЕРИНБУРГ. 3 июля. /ТАСС /. ООО "Холдинг Кабельный альянс" (ХКА, объединяет кабельные активы УГМК) выиграло тендеры на поставку продукции для строительства новых станций на Люблинско-Дмитровской и Калининско-Солнцевской линиях московского метрополитена, стоимость контрактов - около 800 млн рублей, говорится в сообщении ХКА.

"Предприятие поставит подрядчику преимущественно силовые кабели с низким уровнем дымо- и газовыделения, а также силовые бронированные кабели, контрольные кабели с изоляцией и оболочкой из полимерных безгалогенных композиций и кабели связи", - отмечают в УГМК.

Как сообщал ранее ТАСС, в 2016 году предприятия ХКА поставили почти тысячу километров высококачественного силового кабеля крупнейшим электросетевым компаниям столичного региона. Кабели производятся в цехе №3 АО "Электрокабель" Кольчугинский завод" (АО "ЭКЗ"). Цех был построен по современным европейским стандартам. Выпускаемые там кабели и провода обеспечивают энергоснабжение крупных городов, ключевых инфраструктурных объектов (среди них – аэропорт Шереметьево, олимпийские объекты в Сочи, различные электростанции, включая атомные, железнодорожный вокзал в Астане и другие). 

Увеличивать объемы производства и поставок продукции "Электрокабелю" позволила масштабная модернизация. Одним из ее этапов стала замена и усовершенствование оборудования для изолирования кабелей. В частности, в цехе №3 специалисты модернизировали линию EPL-30, что дало возможность выпускать дополнительно до 1200 километров силового кабеля в год.

Справка

ООО "Холдинг Кабельный Альянс" объединяющий кабельные активы УГМК, производит продукцию для атомной промышленности, ТЭК, автомобильной и железнодорожной отраслей, предприятий связи, электроэнергетики и горнорудной промышленности. Общий объем переработки металла (по весу меди) на предприятиях ХКА в прошлом году превысил 50 тыс. тонн. Ежегодно предприятия ХКА выпускают порядка 250 тыс. км кабелей и проводов. В ХКА входят три завода - АО "Электрокабель" Кольчугинский завод", АО "Сибкабель" и АО "Уралкабель", а также ПАО "НИКИ г.Томск".

"Холдинг Кабельный Альянс" является участником общественного проекта "Кабель без опасности", объединившего добросовестных участников рынка кабельно-проводниковой продукции (КПП). Использование высококлассного сырья и материалов является одним из условий выпуска безопасной и качественной КПП. 

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.

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