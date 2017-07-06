РАНХиГС и Университет Мансуры (Египет) заключили соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 6 июля 2017 г. /РАНХиГС/. Президентскую академию с рабочим визитом посетил Чрезвычайный и Полномочный посол Египта в Российской Федерации Мохамед Абдель Саттар Эль Бадри.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы сотрудничества. Со стороны Арабской Республики Египет кроме господина посла Мохамеда Абдель Саттар Эль Бадри на переговорах присутствовали представители Mansoura University – ректор (президент) Мохамед Хассан Эль-Кенави, заместители ректора Заки Зедан и Ашраф Севелам, декан экономического факультета Мохамед Аттва и директор международного отдела Мохаммед Саллах.

Президентская академия и Университет Мансуры (MU, Египет) заключили меморандум о взаимопонимании.

Mansoura University был основан в 1962 г. и является одним из самых крупных в Египте (второй в стране). Здесь на 18 факультетах обучаются 146 тысяч студентов. MU активно развивает международное сотрудничество и входит в программы Tempus, FP7, Horizon 2020, ERASMUS +.

Документ подписали ректор РАНХиГС Владимир Мау и ректор Униветситета Мансуры Мохамед Х. Эль-Кенави. Направления взаимодействия MU будут реализованы совместно с Волгоградским институтом управления –филиалом РАНХиГС

Стороны договорились о сотрудничестве в сфере образования, научно-исследовательской и иной деятельности в рамках программ вузов. Запланирована организация международного академического обмена студентов, преподавателей и сотрудников. Будут разработаны совместные образовательные программы для государственных служащих, руководителей и магистров делового администрирования.

Презентация Mansoura University