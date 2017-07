На летнем кампусе РАНХиГС выступят Ермолай Солженицын, Игорь Носов и Александр Ивлев

МОСКВА, 6 июля /РАНХиГС/. С 7 по 20 июня под Казанью состоится VI Международный образовательный форум для молодежи "Летний кампус". Среди спикеров будут старший партнер McKinsey & Company Москва Ермолай Солженицын, генеральный директор АО "Особая экономическая зона "Иннополис" Игорь Носов и управляющий партнер компании по России, EY Александр Ивлев.

Летний кампус ежегодно привлекает для участия перспективную молодежь со всей страны и зарубежных студентов. Здесь будущие профессионалы получают бесценные знания и опыт, которым делятся профессионалы, достигшие больших высот в своем деле. Студенты, ставшие участниками молодежного форума РАНХиГС, посещают лекции и всевозможные тренинги. Они приобретают знания и применяют их в ходе подготовки своих проектов, над которыми работают на летнем кампусе.

Приглашенным экспертом форума в этом году станет старший партнер McKinsey & Company Москва Ермолай Солженицын. Он возглавляет направление в горно-металлургической отрасли в регионе ЕМЕА (Европа, СНГ, Ближний Восток и Африка). Является одним из руководителей глобальной экспертной группы McKinsey по энергетике и сырьевым материалам. Принимает активное участие в работе над проектами, связанными с программами развития инфраструктуры городов и регионов. Имеет обширный опыт работы с органами государственного управления в России. Выпускник Гарвардского и Принстонского университетов.

С лекцией выступит генеральный директор АО "Особая экономическая зона "Иннополис" Игорь Носов. Был заместителем руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы. Первый заместитель министра промышленности и торговли РТ 2010-2012 гг. Лауреат премии президиума Российской академии наук. В ноябре 2016 г. вошел в состав "Первой сотни" резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ. Окончил Кембриджский университет по программе "Менеджмент", защитил степень MBA в Университете штата Колорадо, США.

Управляющий партнер компании по России, EY Александр Ивлев на летнем кампусе – 2017 раскроет тему "How to Run a Successful Business in Russia". Эксперт вовлечен в работу Консультативного совета по иностранным инвестициям в России. Является вице-президентом Международного экспертного совета по России Всемирного экономического форума. Александр Ивлев – руководитель дорожной карты "Повышение качества регуляторной среды для бизнеса" в рамках программы "Национальная предпринимательская инициатива". В 2009 г. вошел в "первую сотню" резерва управленческих кадров, находящихся под патронатом президента РФ. Имеет диплом магистра бизнес-администрирования Чикагского университета (США).

Организаторами летнего кампуса Президентской академии являются Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, правительство Республики Татарстан, Ассоциация инновационных регионов России, при поддержке ГК "АКИГ".

