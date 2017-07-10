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Югра презентует инвестиционный потенциал на "Иннопроме-2017"

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10 июля, 14:19 UTC+3

Крупнейшая промышленная выставка России проходит в эти дни в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Делегация Ханты-Мансийского автономного округа - Югры во главе с губернатором Натальей Комаровой принимает участие в Международной промышленной выставке "Иннопром-2017", которая проходит в Екатеринбурге.

Как сообщают в Департаменте общественных и внешних связей региона, губернатор проведет ряд деловых встреч, в том числе с ректором РАНХиГС Владимиром Мау и первым проректором Дмитрием Буташиным, где обсудят итоги сотрудничества, рассмотрят возможность расширения действующего соглашения в рамках проектной деятельности, оценят состояние экономики и крупных энергетических проектов Югры.

Спектр вопросов глава региона планирует обсудить с представителями деловой миссии Канады, в частности, партнёрство в области нефтегазового сектора, образования, строительства и инфраструктуры, здравоохранения, добычи и переработки полезных ископаемых, транспорта, развития деревообрабатывающей промышленности.

С представителями немецких компаний, Российско-Германской Внешнеторговой палатой Комарова обсудит перспективы сотрудничества в инфраструктурных, промышленных проектах, а также проектах в сфере профессионального образования.

В программе работы делегации Югры также запланировано проведение ряда презентаций, в том числе проекта создания индустриального парка "Югра" в Сургуте, проектов Сургутского района (индустриальный парк в п. Солнечный, комплекс переработки фракции 340?С-КК установки моторных топлив Сургутского ЗСК).

В течение всех дней работы выставки на стенде Югры будет представлен общероссийский туристский проект "Ханты-Мансийск – Новогодняя столица России 2017-18".

Среди участников выставки – руководители и специалисты департамента промышленности Югры, департамента недропользования и природных ресурсов, департамента экономического развития, администрации Сургутского района, Фонда развития Югры, Технопарка высоких технологий. Компании и предприятия представляют АО "Югорский лесопромышленный холдинг", ООО "Управляющая компания "Индустриальный парк "Югра", ООО "Норд сервис", Центр молодежного инновационного творчества "Навигатор", Технопарк высоких технологий.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В 2017 году выставка проходит с 10 по 13 июля в Екатеринбурге, ее тема - "Умное производство", партнер "Иннопром-2017" - Япония. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.

Финансовое обеспечение государственной программы "Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2020 гг" составит более 25 млрд рублей, из них в 2017 году будет выделено почти 4,7 млрд руб.

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