Участники программы "Мое лето в Президентской академии" посетили компании-гиганты

МОСКВА, 13 июля /РАНХиГС/. В РАНХиГС стартовала ежегодная летняя образовательная программа для учащихся старших классов "Мое лето в Президентской академии". Программа "Мое лето в Президентской академии" для школьников 9-11 классов проходит в РАНХиГС уже в третий раз. Для участия были отобраны авторы 100 лучших анкет-заявок.

В первый день программы школьники посетили Министерство экономического развития РФ, узнали о тимбилдинге и предпринимательстве. Во второй день старшеклассники начали работу над проектами, а также посетили компании "Яндекс", Сбербанк, Coca-Cola, КРОК, Boeing.

В этом году старшеклассникам предстоит разработать программу развития для Центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ). Школьники уже приступили к работе над проектами под руководством модераторов и успели посетить ЦМИТ, познакомиться с их руководителями, изучить оборудование, обсудить задачи, трудности и перспективы развития центров. Развивать идеи будущих проектов участникам программы РАНХиГС помогают не только модераторы, но и сотрудники компаний-гигантов. С представителями ряда компаний были организованы специальные встречи.

Во время посещения "Яндекса" старшеклассники узнали, как развивалась одна из самых известных компаний России. Школьникам рассказали о современном дизайне компании и рабочем графике сотрудников. "Мне очень понравилось! Хочу вернуться сюда еще. Невероятный дизайн и атмосфера. А самое главное, у меня появилась мечта. Если мне когда-нибудь удастся тут поработать, то я буду очень счастлива!" - поделилась впечатлениями участница программы Татьяна Андианова.

Во время посещения современного офиса Сбербанка школьники приняли участие в разработке нового приложения - "Всероссийской образовательной платформы для предпринимателей", предложив специалистам банка свои идеи. "Мы участвовали в легких, но очень полезных опросах. Отвечали на вопросы, с помощью которых можно было выявить наши потребности, чтобы создать эффективный портал. Думаю, таким приложением действительно будут пользоваться, и оно будет востребовано", - рассказала участница программы Екатерина Винжего. Представители Сбербанка заверили, что в будущем старшеклассники смогут рассказать друзьям о том, что участвовали в разработке сверхнового приложения. В банке рассчитывают, что этот проект должен удивить всех пользователей своими возможностями.

Участники программы "Мое лето в Президентской академии" также побывали на заводе Coca-Cola. Представители компании рассказали об истории происхождения напитка и его производстве. Школьники увидели, как и из чего готовят соки и напитки.

Кроме того, старшеклассники посетили компанию Boeing, которая расположена в инновационном центре "Сколково" и осмотрели тренажеры виртуальной реальности. Современные технологии были представлены вниманию школьников и в IT-компании КРОК, офис которой оснащен системой "умный дом". Старшеклассники узнали о предназначении различного IT-оборудования, а также о том, для чего нужны облачные базы хранения и что такое виртуализация. Участникам программы РАНХиГС предложили обработать полученную информацию и сделать небольшой фильм на тему "Корпоративная культура". "Эта часть работы мне понравилась больше всего, так как я обожаю съемки и просто все, что связано с кино. Мы писали сценарий, где придумали целую историю, связанную с темой “Экспедиция в IT”. Обдумывали декорации и подбирали подходящую музыку. На съемках режиссер помогал нам воплотить нашу идею в жизнь", - рассказала участница программы Александра Огнева.

Разработанная участниками летнего образовательного проекта "Мое лето в Президентской академии" программа развития для Центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) будет представлена к защите 22 июля 2017 года.

С уважением,

Дмитрий Соколов

Руководитель пресс-службы

Центра общественных связей РАНХиГС

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