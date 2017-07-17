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Объявлены победители III Всероссийского конкурса "Культурная мозаика малых городов и сел"

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17 июля, 13:29 UTC+3

По итогам конкурса отобрано 58 проектов из 38 субъектов РФ

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© Пресс-служба конкурса "Культурная мозаика малых городов и сел"

МОСКВА, 17 июля 2017 г. /Пресс-служба конкурса/. Победителями III Всероссийского конкурса "Культурная мозаика малых городов и сел" в 2017 году стали 58 проектов из 38 субъектов РФ. Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко выделит 32,2 млн рублей для реализации социокультурных инициатив, цель которых вовлечь местных жителей в преобразование своих территорий, ведь именно они являются основным источником позитивных изменений в малых городах и селах.

Распределение победителей по федеральным округам:

  • Приволжский федеральный округ – 20 проектов;
  • Северо-Западный федеральный округ – 10 проектов;
  • Сибирский федеральный округ – 9 проектов;
  • Центральный федеральный округ – 7 проектов;
  • Уральский федеральный округ – 5 проектов;
  • Дальневосточный федеральный округ – 4 проекта;
  • Северо-Кавказский федеральный округ – 2 проекта;
  • Южный федеральный округ – 1 проект.

Наибольшее количество заявок-победителей поступило из Иркутской области и Пермского края (по четыре проекта), а также из Ульяновской и Ярославской областей (по три проекта). Среди организаций – победителей больше всего представлены некоммерческие организации, музеи и библиотеки.

В этом году на конкурс поступило 1011 заявок из 75 субъектов Российской Федерации. Конкурс проходил в два этапа. На первом этапе были отобраны 182 полуфиналиста. После этого для них были проведены обучающие региональные семинары, которые позволили авторам доработать конкурсные проекты. В финале эксперты отобрали проекты, ориентированные на детскую и юношескую аудиторию, а также те из них, которые способны внести ощутимый вклад в повышение туристической привлекательности малых городов и сел.

"Поддерживая социокультурные инициативы в малых городах и селах, конкурс "Культурная мозаика" не только способствует улучшению качества жизни живущих там людей, но и создает условия для воспитания творческой личности. Только творческие люди могут успешно развивать экономику, образование, культуру и науку. Сотни реализованных проектов "Культурной мозаики" уже объединили множество таких людей, которые идут вперед, опираясь на богатое наследие своей страны. И постепенно делают лучше мир вокруг себя", – отметил Владимир Толстой, советник президента Российской Федерации по вопросам культуры.

При поддержке фонда в разных регионах страны пройдут фестивали, городские праздники и театральные гастроли, откроются музеи и выставки, будут восстановлены старинные памятники архитектуры, запущены образовательные иницативы, организованы мастер-классы, которые смогут придать новый импульс развитию российской глубинки и раскрыть потенциал местных жителей.

"За четыре года существования конкурса "Культурная мозаика малых городов и сел" было успешно реализовано более 200 проектов в различных регионах России. За всеми ними стоят активные, талантливые и неравнодушные люди. Они на практике доказывают, что развитие малых территорий возможно за счет реализации собственного потенциала. Самый важный для нас результат конкурса – появление у  людей веры в то, что они могут своими силами улучшить жизнь родных мест. Мы видим, что в ходе осуществления проектов-победителей к ним присоединяются другие жители, и это постепенно меняет образ жизни всего сообщества. Оно начинает не выживать, а развиваться", – сказала Мария Морозова, директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

С подробной информацией о правилах проведения конкурса можно ознакомиться на сайте Фонда Тимченко http://timchenkofoundation.org/activities/initiatives/mosaic/ и на сайте конкурса  http://cultmosaic.ru/

За дополнительной информацией следует обращаться напрямую к региональному оператору в соответствующем федеральном округе:

Северо-Западный федеральный округ – Татьяна Калинчук, Архангельский центр социальных технологий "Гарант", тел.: 8 (8182) 20-65-10, kalinchuk@ngo-garant.ru, 163000, г. Архангельск, улица Попова, дом 18, офис 7; http://center.ngogarant.ru

Приволжский федеральный округ – Светлана Чапарина, Городской благотворительный фонд "Фонд Тольятти", тел.: 8 (8482) 53-67-50, svetach@fondtol.org, 445037, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 31Е, офис 401; http://fondtol.org

Уральский федеральный округ – Вера Барова, Благотворительный фонд развития города Тюмени, тел.: 8 (3452) 63-30-86, info@cftyumen.ru, 625048, г. Тюмень, ул. Малыгина 51/4; http://cftyumen.ru

Центральный федеральный округ – Дарья Салмина, Ассоциация менеджеров культуры, тел.:  8 (499) 638-56-14, 8 (910) 419-58-63, coordinator@amcult.ru, 105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая 11, стр. 52, оф. 7.1, http://amcult.ru

Южный и Северо-Кавказский федеральные округа – Надежда Стародубцева, Ассоциация менеджеров культуры, тел.: 8 (917) 721-05-65, km-ufo-skfo@yandex.ru, 105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая 11, стр. 52, оф. 7.1, http://amcult.ru

Сибирский и Дальневосточный федеральные округа – Татьяна Афанасьева, благотворительный фонд "Сибирский", тел: 8 (383) 209-31-25, tatyana@siberiancenter.ru, 630102, Новосибирск, ул. Восход, 14/1, этаж 3; http://siberiancenter.ru

Дополнительную информацию о конкурсе Вы можете узнать на его страницах в социальных сетях:

https://www.facebook.com/kulturmosaic/

https://vk.com/kulturmosaic

https://www.instagram.com/kulturmosaic/

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Один из крупнейших семейных фондов в России. Семья Тимченко занимается благотворительностью в России и за рубежом более 25 лет. В 2010 году с целью достижения долгосрочных результатов семейной благотворительности был создан Фонд Тимченко, программы которого реализуются с фокусом на развитии малых территорий. Деятельность Фонда направлена на поддержку активного долголетия, развитие непрофессионального детского спорта, решение проблемы социального сиротства, развитие регионов России средствами культуры, международное гуманитарное сотрудничество. Эти стратегические направления нацелены на системное решение социальных проблем в России, а также способствуют укреплению международных связей.

Мы меняем отношение общества к старшему поколению, стремясь улучшать качество жизни пожилых людей в России. Мы создаем возможность для всех детей жить и воспитываться в семье. Мы развиваем спорт, делая его доступным для каждого, независимо от возраста, физических данных, места проживания и материального достатка семьи. Мы содействуем культурному развитию российских регионов, сохранению российского культурного и исторического наследия. Мы укрепляем культурные и спортивные "мосты" между Россией и другими странами, как основу выстраивания добрососедских отношений.

Фонд помогает людям, меняющим к лучшему свою жизнь и мир вокруг себя, и работает ради настоящего и будущего страны. timchenkofoundation.org

Для получения дополнительной информации для СМИ:

Александр Зверев, менеджер по связям с общественностью Фонда Тимченко

Тел.: +7(916) 366-05-17; Email: azverev@timchenkofoundation.org    

Яна Овсянникова, по поручению Фонда Тимченко

Тел.: +7(909) 903-90-63; Email: тел.: km@polylog.su

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