Фестиваль "Моя Планета. Планета людей" приглашает на кинопоказы и лекции о путешествиях

"Моя Планета. Планета людей" — ежегодный крупнейший фестиваль телеканала "Моя Планета", посвященный жизни людей в разных уголках Земли и путешествиям. Каждый год гостями фестиваля становятся более 200 тыс. любителей познавать мир из разных городов России. В программе фестиваля фотовыставка, кинопоказы и лекторий. В июле-августе фестиваль также пройдет в Калининграде, Воронеже, Уфе и Новосибирске.

Фотовыставка "Природа:начало" ждет гостей до 23 июля в парке искусств МУЗЕОН на аллее у кафе "Шардам". В этом году экспозиция посвящена природе России. Тема выставки выбрана не случайно — 2017 год объявлен в России Годом экологии. С помощью фотовыставки организаторы решили показать и рассказать о том, насколько гармонична наша природа и почему важно ее сохранить. Весной телеканал "Моя Планета" объявил всероссийский конкурс. Все желающие могли прислать свои фотографии, соответствующие теме фотовыставки.

"Мы предложили нашим зрителям взглянуть на природу России через идею зарождения чего-то прекрасного, нового, полного гармонии, чистоты и простоты, показать символы пробуждения природы. И были приятно удивлены многообразием образов, найденных участниками конкурса: улитка, встречающая рассвет, малыш-сайгак, делающий первые шаги, цветок, распустившийся посреди зимы, невообразимой красоты утренние пейзажи и еще немало удивительных фотографий. Было очень много классных работ — выбрать лучшие нам было очень трудно", — рассказывает главный редактор телеканала "Моя Планета" Николай Табашников.

В этом году в конкурсе приняло участие более тысячи человек со всей России, которые прислали более 6000 фотографий. Из них для фотовыставки "Природа: начало" были отобраны 42 лучшие работы, авторы которых получат грамоты от телеканала "Моя Планета".

Пять работ, отобранных руководителем Федерального агентства по туризму Олегом Сафоновым, получат специальные призы от Ростуризма – путешествия по живописным уголкам России.

Кинопоказы фестиваля пройдут в Летнем кинотеатре "КАРО МУЗЕОН" с 20 по 23 июля. В кинопрограмму фестиваля "Моя Планета. Планета людей" отобраны документальные фильмы, созданные познавательными телеканалами "Моя Планета", "Наука", "Живая Планета".

20 июля фильм Андрея Понкратова "Куба. Индекс счастья" расскажет о кубинских долгожителях и секретах их счастья. Из фильма "Разыскивается филин" 21 июля зрители узнают невероятную историю редкой птицы, занесенной в Красную книгу - рыбного филина. Авторы фильма впервые смогли снять кадры, где птица охотится и воспитывает птенцов.

Продолжит фестиваль 22 июля фильм "Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии": три молодых российских ученых пробуют создать экологически чистое топливо, ищут способ преодолеть глобальное потепление и отправляются на Кавказ в поисках молочнокислых бактерий.

Закроет фестиваль 23 июля фильм "Мировой рынок. Эволюция" с Александром Пряниковым. Кинолента посвящена противостоянию рынков и супермаркетов.

В выходные 22 и 23 июля в Москве в летнем кинотеатре "КАРО МУЗЕОН" пройдет лекторий "Путешествуй с пользой". Вы узнаете, как, путешествуя, принять участие в полумарафоне, выучить новый язык, прыгнуть с парашютом, написать статьи о своих приключениях и сделать путешествия профессией. Вход на лекции свободный.

О фестивале прошлых лет: moya-planeta.ru/festival/2016

Подробнее о фестивале 2017: moya-planeta.ru/festival/2017