"Швабе" разработал компактный энергоэффективный смотровой светильник

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Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех создал новый смотровой светильник ССп-02-3КМ "Зенит" для медицинских учреждений. Данный прибор обладает компактными размерами, малым весом и низким уровнем энергопотребления.
Светильник ССп-02-3КМ разработан специалистами предприятия Холдинга "Швабе" - Красногорского завода им. С.А. Зверева (КМЗ). Он крепится к медицинскому креслу и предназначен для освещения рабочего поля при проведении различных операций и осмотров в лечебно-профилактических учреждениях.
"Наша новинка оснащена энергоэффективным светодиодным осветителем. При потребляемой мощности 35 Вт светильник обеспечивает освещенность до 50000 лк на рабочем расстоянии 0,8 метра", - рассказал генеральный директор Красногорского завода им. С.А. Зверева Вадим Калюгин.
Новое устройство КМЗ обладает компактными размерами - 812×82×83 мм - и малой массой - не более 2,3 кг. Время непрерывной работы прибора - не менее 8 часов.
В настоящее время помимо ССп-02-3КМ в современной линейке смотровых светильников "Зенит" представлено еще три изделия: ССп-02-6/1, обладающий кольцевым светодиодным узлом осветителя, галогенным узлом осветителя и передвижным шасси; ССп-02-6, оснащенный кольцевым светодиодным узлом осветителя и передвижным шасси; ССп-02-6КМ, укомплектованный кольцевым светодиодным узлом осветителя и креплением к медицинскому креслу.
Новый медицинский прибор был запущен в серийное производство на Красногорском заводе им. С.А. Зверева во II квартале 2017 года.