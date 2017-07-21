Завершился VI Летний кампус Президентской академии

Москва, 21 июля 2017 г. /РАНХиГС/. В церемонии закрытия Летнего кампуса 19 июля приняли участие премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы, директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов, председатель наблюдательного совета ГК АКИГ Виктор Толмачев, директор кампуса Наталья Демидова.

В рамках церемонии закрытия подвели итоги проектов участников, победители были награждены призами. Церемония завершилась просмотром красочного видеоролика, подготовленного Kinokrut Laboratories (Казань), спуском флага и культурной программой.

В рамках форума участники посетили лекции и мастер-классы ведущих российских и зарубежных ученых, государственных служащих и бизнесменов мирового уровня. Студенты приняли участие в тренингах, а также подготовили проекты в составе групп и при помощи опытных тьюторов. За время проведения Летнего кампуса прошли выступления 20 иностранных лекторов из 8 стран мира: США, Великобритании, Испании, ОАЭ, Португалии, Чехии, Аргентины и Ливана.

В качестве экспертов Летнего кампуса РАНХиГС - 2017 выступили старший вице-президент The Coca-Cola Company Клайд Таггл, глава постоянного представительства МВФ в России Габриэль ди Белла, главный экономист Microsoft Престон Макафи, профессор РАНХиГС Сэм Потоликкио, независимый член совета директоров Euromoney Institutional Investor PLC Нил Осборн, преподаватель международной экономики университета Помпеу Фабра Жосеп Бертран, гендиректор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан, глава MasterCard в России, Казахстане, Беларуси и Армении Алексей Малиновский, генеральный директор ОЭЗ "Иннополис" Игорь Носов и многие другие.

В этом году участниками Летнего кампуса РАНХиГС стали 212 студентов, из которых 81 иностранный гражданин и 80 студентов из Республики Татарстан. Лучшие студенты были отобраны из 3500 заявок.

Кампус проходит в г. Иннополис под Казанью. Организаторами Летнего кампуса Президентской академии являются Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Правительство Республики Татарстан, Ассоциация инновационных регионов России, при поддержке ГК "АКИГ".

Генеральный партнер – Coca-Cola. Партнер – Johnson & Johnson. Генеральный инфопартнер: Forbes. Стратегический инфопартнер: ТАСС. Главные инфопартнеры: Lenta.Ru. Ведущий инфопартнер – "Полит.ру". Главный региональный инфопартнер: "Реальное время". Региональный инфопартнер: Деловой интернет-портал TatCenter.ru. Инфопартнер по Республике Татарстан – ИА "Татар-информ". Информационные партнеры Кампуса: "ГТРК "Татарстан", "Российская газета", "Радио Свобода", "Эксперт Татарстан", журнал "Стратегия", информационно-аналитический портал "Полит.ру", "KAZANFIRST" и РБК Татарстан.