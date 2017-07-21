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"Галс-Девелопмент" предоставляет скидку на проекты в рамках Black Friday Real Estate 2017

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21 июля, 14:41 UTC+3

Размер скидки составляет 20%

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© Галс- Девелопмент

Компания "Галс-Девелопмент" представит свои проекты в рамках акции Black Friday Real Estate ("Черная пятница рынка недвижимости") – уникальной онлайн-распродаже, которая пройдет 21, 22 и 23 июля в Москве. В акции участвуют следующие объекты: квартал класса premium "Искра-Парк", жилой квартал "Достояние", жилой квартал "Наследие", элитные кварталы "Сады Пекина" и Wine House, резиденции De Luxe на Поварской "Театральный Дом", апартаменты "IQ-квартал" в ММДЦ "Москва-Сити". В дни проведения акции недвижимость в проектах компании можно приобрести с рекордной скидкой от 20%.

Компания "Галс-Девелопмент" также представит уникальный лот в рамках Black Friday Real Estate – панорамный пентхаус площадью 250 кв. метров в жилом квартале "Достояние" – монументальном комплексе в неоклассическом архитектурном стиле, расположенном в районе Кунцево. Эксклюзивный пентхаус с камином и зимним садом можно приобрести с выгодой до 16,4 млн рублей.

"Компания "Галс-Девелопмент" экспонирует широкую линейку лотов на площадке Black Friday Real Estate, являющейся эффективным каналом коммуникации с потенциальными клиентами. В 2017 году мы представим готовые и строящиеся элитные апартаменты в границах Садового кольца, классические квартиры в живописных районах Москвы. Мы ожидаем высокого интереса к нашим объектам со стороны покупателей, для которых в дни проведения онлайн-распродажи будут действовать специальные цены", – комментирует Екатерина Батынкова, директор департамента продаж "Галс-Девелопмент".

Жилой квартал Wine House на острове Балчуг представляет собой классические жилые корпуса в исполнении архитектурных бюро SPEECH и ТПО "Резерв" и атмосферное историческое здание XIX века. Элитный квартал "Сады Пекина" включает в себя 360 апартаментов, в том числе 32 панорамных пентхауса с видами на Кремль, Храм Христа Спасителя и семь "сталинских высоток". Комплекс "Театральный Дом" расположен на пересечении Поварской улицы, Мерзляковского и Хлебного переулков и включает в себя 129 De Luxe апартаментов. Городской квартал "Искра-Парк" расположен в районе Беговой с развитой инфраструктурой и богатым историческим наследием и строится по канонам советского арт-деко. Жилой квартал "Достояние" представляет собой три башни "Наука", "Культура и Искусство", в составе которых представлено 417 классических квартир. Жилой квартал "Наследие" расположен в 5 мин. от метро "Преображенская площадь" и имеет выразительный облик с узнаваемыми элементами архитектуры 50-х-60-х гг. В жилой башне МФК "IQ-квартал" представлены апартаменты площадью от 32 до 115 кв. метров и инфраструктура премиального класса.

Подробнее с условиями акции, представленными лотами и специальными ценами можно ознакомиться по ссылке: https://refriday.ru/companies/28/

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