Венгерская компания предложила выращивать коров голштинской породы в Тюменской области

Венгерская компания "Хунланд" предложила создать в Тюменской области совместное предприятие по выращиванию племенных коров голштино-фризской породы. Об этом сообщила пресс-служба главы региона по итогам визита делегации Венгрии.

"Проект касается создания селекционного центра по выращиванию племенных животных голштино-фризской породы, которые будут адаптированы к сибирским климатическим условиям. Эта венгерская компания уже не первый год поставляет КРС для нескольких тюменских ферм", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, "это перспективное предложение и выгодный проект как для Тюменской области, так и потенциального инвестора".

Губернатор предложил венгерских инвесторам поучаствовать в строительстве зернового хаба на территории индустриального парка Тюменской области. "В 2016 году в регионе за сезон собрали порядка 1,4 млн т зерна. Создание терминала для хранения и переработки зерна откроет перспективы для его дальнейшего экспорта", - цитирует пресс-служба Владимира Якушева.

Он добавил, что правительство Тюменской области готово поддержать совместные проекты в таких сферах как АПК, пищевая промышленность, ЖКХ, здравоохранение, туризм, инновации и новые технологии, а также производство автобусов в регионе.

"Множество встреч, переговоров позволяют определить точки соприкосновения, наметить реальные проекты, которые в будущем превращаются в новые производства, рабочие места, источники налогов, а значит, обеспечивают развитие нашей экономики. Мы не делим инвесторов на внешних и внутренних, больших и малых. Мы открыты к сотрудничеству для всех, кто готов инвестировать в Тюменскую область", - резюмировал Владимир Якушев.