На ВЭФ-2017 пройдет образовательный и молодежный день

Москва, 24 июля. Молодежная повестка впервые будет включена в программу Восточного экономического форума. 5 сентября пройдет Образовательный и молодежный день форума, в котором примут участие студенты, молодые ученые и предприниматели из субъектов Российской Федерации, члены иностранных делегаций.

"Новые проекты опережающего экономического развития должны сопровождаться эффективными решениями в области социально-демографической политики. Это должно стать совместной работой органов государственной власти, научно-исследовательских институтов, экспертного сообщества и общественности. Ее главным направлением станет формирование привлекательного образа Дальнего Востока для семей с детьми, молодежи и старшего поколения, для тех, кто делает карьеру, ведет предпринимательскую деятельность, инвестирует в будущее региона. Жить и работать на Дальнем Востоке должно стать престижным", - отметил заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В рамках Образовательного и молодежного дня пройдет панельная дискуссия "Молодежь в цифровой экономике" и ряд сессий, на которых будут обсуждаться механизмы реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, роль молодежи в формировании экономики будущего, развитие молодежного предпринимательства на Дальнем Востоке, а также вопросы демографии и образования в регионе. На мероприятии состоится презентация программы международного бизнес-образования Executive MBA.

Участники молодежной программы третьего Восточного экономического форума также представят практические предложения по совершенствованию системы образования, учитывающие трансграничное сотрудничество и развитие технологий.

"Образовательный и молодежный день третьего Восточного экономического форума является одним из этапов подготовки к Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября 2017 года", - подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Справочная информация:

Восточный экономический форум

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года.

Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Организатор ВЭФ 2017 – Фонд "Росконгресс"– крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.