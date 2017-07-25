Русфонд приглашает присоединиться к созданию Национального регистра доноров костного мозга

Москва, 25 июля 2017 года. /Пресс-служба Русфонда/. Благотворительный гала-вечер "Друзья Русфонда" в поддержку Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова пройдет 6 октября 2017 года в деловом центре Amber Plaza в Москве.

Праздник посвящается 21-й годовщине Русфонда. Участниками торжественного вечера станут партнеры и друзья – медиаменеджеры, руководители клиник и компаний, частные филантропы, главы благотворительных фондов и представители государственной власти. В программе – концерт, аукцион и лотерея, призы жертвователям, спонсорам и партнерам.

В этот вечер гости Русфонда смогут установить новые партнерские отношения и закрепить старые, получат возможность обратиться за советом и помощью к знающим людям, последовать велению души и сделать доброе дело.

Чтобы принять участие в гала-вечере "Друзья Русфонда", нужно зайти на сайт gala-night.ru, пожертвовать 30 тыс. руб. и получить билет. Можно забронировать стол и на десять человек, пожертвовав 270 тыс. руб. Весь сбор пойдет на развитие Национального регистра.

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года в издательском доме "Коммерсантъ". Его команда 90-х годов (всего два сотрудника!) первой в стране организовала сборы пожертвований в печатной прессе для отчаявшихся людей из разных городов и весей России. Среди авторов просьб в Ъ были и родители тяжелобольных детей. Сотни тысяч людей включились в новое благотворительное движение. Его содержанием стала простая мысль: в России людей объединяет не только формальное гражданство, но кое-что и поважнее – здесь вам не дадут пропасть поодиночке. И когда в 2001 году появился наш сайт rusfond.ru, тема исчерпывающей поддержки больных детей стала в Русфонде единственной. С осени 2011 года к нам присоединилась многомиллионная аудитория «Первого канала», а затем и десятки региональных телестанций ВГТРК и интернет-пресса.

За 21 год миллионы россиян и зарубежных соотечественников пожертвовали Русфонду более 10 млрд руб. А теперь мы решились на небывалое для нас дело: впервые провести масштабное офлайн-мероприятие, причем для сбора пожертвований не конкретному человеку, но всей стране – на развитие Национального регистра доноров костного мозга.

Во всем мире доноры спасают жизни людей, больных раком крови. Доноров для россиян врачи находят в основном за границей, наш Национальный регистр еще мал. Так, в регистре США – 13,5 млн доноров, в немецком – 7,5 млн. А в нашем – чуть более 71 тыс. Вместе с НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой и другими медцентрами.

Русфонд разработал и внедряет программу ускорения строительства Национального регистра, с тем чтобы ежегодно он прирастал на 50 тыс. потенциальных доноров. Сейчас каждое типирование ДНК обходится в 14 тыс. руб. Уже в этом году мы рассчитываем снизить его стоимость вдвое, внедрив новые технологии. Именно поэтому нам так важна поддержка партнеров и друзей.

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов России. Создан в 1996 году как благотворительная программа издательского дома "Коммерсантъ" для оказания помощи авторам отчаянных писем в газету "Коммерсантъ»"

Миссия фонда – помощь тяжелобольным детям, содействие развитию гражданского общества, внедрению высоких медицинских технологий. Только в 2016 году свыше шести миллионов телезрителей «Первого канала», читателей rusfond.ru, «Ъ» и 174 региональных и федеральных СМИ – партнеров Русфонда, 985 компаний и организаций оплатили лечение и юридическую помощь 3517 детям из России и стран СНГ, а также типирование 7812 потенциальных доноров костного мозга для Национального регистра имени Васи Перевощикова.

За 20 лет Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. Благотворительный фонд регулярно публикует просьбы о помощи на страницах газеты "Коммерсантъ" и на сайте rusfond.ru, а также на информационных ресурсах партнерских СМИ. В 2011 году к печатным изданиям добавились новые площадки: центральный "Первый канал" и региональные радио и телеканалы, благодаря которым миллионы россиян принимают участие в акциях Русфонда.

Всего собрано свыше 10,047 млрд руб. В 2017 году (на 20 июля) собрано 976 840 522 руб., помощь получили 1600 детей, протипировано 5297 потенциальных доноров костного мозга для Национального регистра.