Послушать живую музыку в Рамони приехали 4000 человек

Москва, 25 июля 2017 г. /АртМания/. 22 июля парк замка Ольденбургских в Воронеже принял гостей международного музыкального фестиваля Усадьба Jazz.

По традиции программа не ограничилась классикой джаза. На двух сценах выступили коллективы, исполняющие музыку самых разных жанров. Фестивальный день открыли Bubamara Brass Band: оркестр играл балканскую музыку, исполнял зажигательные и веселые песни Эмира Кустурицы и Горана Бреговича, перемещаясь по парку. Как начнешь фестиваль, так он и пройдет, - решили организаторы. И действительно — фееричный старт перешел в настоящий праздник музыки.

Как и всегда, на фестивале работали две площадки. У Дворца принцессы Ольденбургской разместилась сцена "Аристократ". Первым на нее вышел легендарный пианист Леонид Винцкевич в сопровождении сына Николая и виртуоза-виолончелиста Бориса Андрианова. "Классика джаза в его лучшем виде", - так отзываются критики об их музыке.

Винцкевич-Андрианов Трио и сцена "Аристократ" передали эстафету сцене "Jazz club". На ней выступали молодые и талантливые исполнители, среди которых Светлана Жаворонкова. В прошлом году певица выиграла ежегодный конкурс фестиваля "Усадьба Jazz" в Сочи в категории "Вокал". Открывать и знакомить слушателя с новыми именами — одна из задач организаторов.

Фестиваль "Усадьба Jazz" - это не только музыка, но еще и развлечения на любой вкус. Кто-то учился лепить глиняную посуду, кто-то играл в пинг-понг, смотрел фильмы, играл на барабанах и занимался йогой под открытым небом.

Особенно этому способствовала музыка итальянского виртуоза-инструменталиста Лелло Петрарки. Выступление итальянского Lello Petrarca Trio в Рамони стало первым концертом музыкантов в России.

Непогода стала полноправным участником фестиваля - великолепной декорацией для импровизации на сцене. А тучи окончательно рассеялись, когда на сцену вышел один из самых долгожданных участников - Павел Артемьев. Группа ARTEMIEV сыграла песни нового альбома "Канун конца начала", выпущенного в мае 2017 года.

Не обошлось без традиционного рокабилли-коллектива – на этот раз это была русско-американская группа Red Elvises. "Мы давно поняли, что Воронежу не обойтись без рок-н-ролла", – объяснила президент фестиваля Мария Семушкина.

Хэдлайнером фестиваля стала Варвара Визбор. Внучка знаменитого барда порадовала воронежскую публику: исполнила песни деда в собственных аранжировках.

– Сначала у меня появилась любовь к этим простым мелодиям. С возрастом я начала осознавать их глубину и смысл. В нашем репертуаре, конечно же, присутствуют не только песни советских авторов. Но в советских песнях есть что-то, что их наполняет и будет наполнять всегда. И всегда человек чувствует, что под эти песни в нем пробуждается что-то особенное. Не знаю, как это объяснить. Не то чтобы это была ностальгия, но говорят же, что есть какие-то вещи "вечнозеленые", – поделилась Варвара.

В год экологии Усадьба Jazz сделала акцент на экологичное отношение к окружающему миру и собственному сознанию: на всей территории фестиваля были установлены контейнеры по сбору пластика, который затем был отправлен на переработку. Также гости смогли принять участие в акции "Оберегая самшит". Сделав благотворительное пожертвование и приобретя листик-оберег, они помогли сохранению вымирающего древнего реликтового растения – самшита колхидского.

Официальный сайт usadba-jazz.ru

Подробная программа: usadba-jazz.ru/voronej-programma