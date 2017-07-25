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Промсвязьбанк и Белгородская область подписали соглашение о сотрудничестве

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25 июля, 16:43 UTC+3

Документ, в частности, предусматривает совместную работу банка и администрации региона в улучшении бизнес-климата региона, помощь в развитии МСБ, повышение финансовой грамотности населения

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Москва, 25 июля 2017 года –  Председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев и губернатор Белгородской области Евгений Савченко провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает совместную работу банка и администрации региона в улучшении бизнес-климата региона, помощь в развитии малого и среднего бизнеса, внедрение современных финансовых инструментов в работу компаний, повышение финансовой грамотности населения и реализация социальных и культурных проектов.

"Для Белгородской области новая финансовая возможность – это укрепление нашего экономического, инновационного, предпринимательского потенциала. Особенно я хотел бы подчеркнуть последнее, поскольку банк традиционно сориентирован на поддержку малого бизнеса, на развитие среднего класса. Это для нас очень важно. Плюс реализация крупных проектов" - прокомментировал Евгений Савченко.

Банк уже зарекомендовал себя как надежный финансовый партнер, накопил серьезную экспертизу и в сотрудничестве с администрацией сможет эффективно реализовывать как банковские, так и социальные проекты.

 "Банк работает в области около 15 лет. У нас достаточно большой пул крупных клиентов – это "Эфко", "Приосколье", "Белая птица". В регионе почти 5 тысяч юридических лиц и 40 тысяч физических лиц работают с Промсвязьбанком. За эти годы сделано немало позитивных проектов, но я воспринимаю нашу нынешнюю встречу как перезагрузку отношений. Наш банк должен стать еще более доступным для физических лиц с точки зрения цифровых возможностей, и мы для этого прикладываем все усилия. Будем также активно развивать малый и средний бизнес", – отметил Дмитрий Ананьев.

О Промсвязьбанке

ПАО "Промсвязьбанк", Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 154 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по РСБУ. Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ "Будущее", 9,9999% - НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poor’s (прогноз негативный), "Ba3" Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне "ruA" (прогноз стабильный).  В рейтинге "РБК 500: Рейтинг российского бизнеса" по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru

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