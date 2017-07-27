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На модернизацию детских садов и школ Тобольска потратят 60 млн рублей

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27 июля, 17:50 UTC+3

Правительство Тюменской области, компания "Сибур" и администрация Тобольска приступили к реализации программы по развитию городской среды

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© Валерий Матыцин/ТАСС

Правительство Тюменской области выделило 60 млн рублей на модернизацию инфраструктуры четырех детских садов и приобретение оборудования для двух школ города Тобольска. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

"Правительство Тюменской области выделило 60 млн рублей на модернизацию инфраструктуры четырех детских садов и приобретение оборудования для двух школ города Тобольска. Средства направят на благоустройство территорий, восстановление бассейнов, приобретение мебели в дошкольных учреждениях. Новое оборудование поступит в школы №9 и №18 для реализации программы "Школа - вуз - предприятие". Учебные заведения оснастят специализированными учебными комплексами по востребованным компетенциям, например, по автоматизации", - говорится в сообщении.

Как пояснили в региональном департаменте образования и науки, использование учебного оборудования позволит с 10 класса адаптировать учеников к современному производству, а также подготовить их к участию в чемпионатах World Skills.

По информации пресс-службы, правительство Тюменской области, компания "Сибур" и администрация Тобольска приступили к реализации программы по развитию городской среды. Она направлена на создание современной социальной инфраструктуры, доступной всем жителям Тобольска.

По словам главы региона Владимира Якушева, сотрудничество с нефтехимическим холдингом позволяет за достаточно короткое время серьезно улучшить городскую среду, сделав ее более комфортной. "Важно, что благодаря этой программе кардинально меняется вся городская среда. Она станет более современной, благоприятной и для жизни, и для работы", - подчеркнул Владимир Якушев, слова которого приводит пресс-служба.

 

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