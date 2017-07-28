Объявлены номинанты и составы жюри премии Кандинского 2017

Москва, 28 июля 2017 г. /Оргкомитет премии/. В лонг-лист 11-ой Премии Кандинского вошли 30 номинантов. В номинации "Проект года" – 15 художественных проектов, "Молодой художник. Проект года" – 10 художественных проектов, в номинации "Научная работа. История и теория современного искусства" – пять научно-исследовательских работ.

Номинантами стали (списки составлены в алфавитном порядке):

"Проект года"

Виктор Алимпиев. Невинная Евгений Антуфьев. Хрупкие вещи Петр Белый. Диалект Виктория Буйвид. Моя любовь не струйка дыма Группировка ЗИП. Остановка ДК ЗИП Аня Жёлудь. Пол беды или иллюзия быта Полина Канис. Бассейн Ирина Корина. Хвост виляет кометой Ирина Корина. Светилища Ольга Кройтор. Кокон Александра Митлянская. Между прошлым и будущим Павел Отдельнов. Белое море. Чёрная дыра Саша Пирогова. Сад Мария Сафронова. Общее частное Кети Чухров. Communion

"Молодой художник. Проект года"

Анастасия Богомолова. Landscape Аслан Гайсумов. Номера Алексей Корси. Пятнадцать сантиметров Ольга Кройтор. Координаты исчезновения Катрин Ненашева. На-казание Саша Пирогова. MONO Анастасия Потёмкина. Мы не сеем Дарья Правда. Шароверы Данила Ткаченко. Опытное поле Владимир Чернышев, Артём Филатов. Tabula

"Научная работа. История и теория современного искусства"

Алексей Бобриков. "Русская идея на сувенирном прилавке" и другие эссе о (пост)советском искусстве. Рукопись. СПб, 2017 Александр Боровский. Как-то раз Зевксис с Паррасием... Современное искусство: практические наблюдения. М.: Центрполиграф, 2017 Валентин Дьяконов. Московская художественная культура 1950-60-х годов. Возникновение неофициального искусства. Рукопись. М., 2016 Оттепель. Научные редакторы: К. Светляков, Ф. Балаховская. Составители: А. Курляндцева, Ю. Воротынцева. М.: ГТГ, 2017 Иван Чечот. От Бекмана до Брекера. Статьи и фрагменты. СПб: Мастерская "Сеанс", 2016. Избранные статьи из книги

В 2017 году оргкомитет Премии получил 459 заявок, среди них – 160 в номинации "Проект года", 283 заявки в номинации "Молодой художник. Проект года", 16 – в номинации "Научная работа. История и теория современного искусства".

Заявки были приняты из 72 городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Воронежа, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Твери и других, а в научную номинацию, где могут участвовать не только россияне, но и граждане других стран заявки поступили, помимо России, из США, Канады и Израиля.

Статус номинантов Премии (согласно регламенту) в номинации "Проект года" приобретают не менее 15 художников, в номинации "Молодой художник. Проект года" – не менее 10 художников, в номинации "Научная работа История и теория современного искусства" – не менее 5 авторов. При этом число номинантов может быть увеличено, если несколько конкурсантов в одной номинации набрали одинаковое количество баллов. Подсчет голосов в номинациях "Проект года" и "Молодой художник. Проект года" был произведен 19 июля 2017 (в номинации "Научная работа. История и теория современного искусства" – 6 июля 2017). Контроль соответствия процедур проведения голосования регламенту Премии Кандинского в день подсчета голосов осуществляла компания EY.

Список финалистов премии (шорт-лист) будет объявлен в начале сентября этого года, а победители премии станут известны в декабре 2017 года на официальной церемонии награждения.

В состав Международного жюри и Жюри номинации "Научная работа. История и теория современного искусства"

11-ой Премии Кандинcкого 2017 вошли выдающиеся деятели культуры, науки и искусства.

Международное жюри:

Леонид Бажанов – куратор, критик. Основатель Государственного центра современного искусства (ГЦСИ), художественный руководитель ГЦСИ (1994-2016). Москва, Россия.

Бернар Блистен – директор Государственного музея современного искусства / Центра индустриального творчества Жоржа Помпиду, профессор l’Ecole du Louvre. Париж, Франция.

Яра Бубнова – куратор, критик, директор Института современного искусства в Софии. София, Болгария.

Марина Лошак – директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Москва, Россия.

Ольга Свиблова – доктор философии, директор Мультимедиа Арт Музея / музея "Московский Дом фотографии". Москва, Россия.

Мария Цанцаноглу – директор Государственного музея современного искусства в Салониках. Салоники, Греция.

Василий Церетели – исполнительный директор Московского музея современного искусства. Москва, Россия.

Жюри номинации "Научная работа. История и теория современного искусства":

Екатерина Андреева – кандидат искусствоведения, доктор философских наук, критик современного искусства, ведущий научный сотрудник Отдела новейших течений Государственного Русского музея. Санкт-Петербург, Россия.

Ирина Карасик – доктор искусствоведения, критик, ведущий научный сотрудник Отдела новейших течений Государственного Русского музея. Санкт-Петербург, Россия.

Виктор Мизиано – кандидат искусствоведения, основатель и главный редактор "Художественного журнала" (Москва), доцент Новой академии художеств (NABA) в Милане, почетный профессор Университета искусства и дизайна в Хельсинки. Москва, Россия.

Наталия Сиповская – доктор искусствоведения, директор Государственного института искусствознания. Москва, Россия.

Александр Якимович – доктор искусствоведения, критик, академик Российской академии художеств, главный научный сотрудник НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств. Москва, Россия.

Международное жюри участвует в голосовании в номинациях "Проект года" и "Молодой художник. Проект года". Победителю в номинации "Проект года" вручается материальный приз в размере 1 800 000 рублей, а в номинации "Молодой художник. Проект года" – 450 000 рублей.

В числе зарубежных специалистов Международного жюри в предыдущие годы работали:

Уте Мета Бауэр – куратор, профессор, директор центра современного искусства Сингапура. Сингапур.

Ивона Блазвик – директор Whitechapel Art Gallery. Лондон, Великобритания.

Борис Маннер – куратор, арт-менеджер, преподаватель Венского университета прикладных искусств. Вена, Австрия.

Жан-Юбер Мартен – куратор. Париж, Франция.

Тим Марлоу – критик, художественный руководитель лондонской Королевской Академии художеств. Лондон, Великобритания.

Роберт Сторр – куратор, декан факультета искусства Йельского университета (2011-2016). Потрленд, США.

Дэвид Торп – куратор. Лондон, Великобритания.

Фридхельм Хютте – куратор. Берлин, Германия.

Жюри номинации "Научная работа. История и теория современного искусства" формируется из российских специалистов, имеющих ученую степень в области истории и теории искусства. Призом победителю в данной номинации является издание работы, выдвинутой на конкурс. В том случае, если в конкурсе победила опубликованная ранее научная работа, – ее издание на английском языке.

Международный культурный фонд BREUS Foundation — институция, миссией которой является поддержка и продвижение российского современного искусства в России и за рубежом.

Премия Кандинского — независимая российская премия в области современного искусства, учрежденная фондом в 2007 году. Премия Кандинского находится в постоянном развитии, сохраняя основную миссию — развитие российского современного искусства, выявление новых интересных проектов и художников, определение основных тенденций художественного процесса, влияние на его культурно-эстетическое содержание, вовлечение в него новых действующих лиц, укрепление позиций на мировой сцене. Одним из основных принципов, заложенных в идею премии, стала "международность" жюри.

Одной из отличительных черт премии является возможность самовыдвижения соискателей. Наряду с членами жюри и экспертных советов премии, музеями, галереями и другими институциями подать заявку на участие в конкурсе может сам художник/исследователь современного искусства. Такая возможность делает процесс подачи заявок максимально демократичным.

За годы существования на участие в Премии Кандинского было подано 3995 заявок из десятков городов России, проведено более 60 мероприятий — церемоний, выставок, лекций, перформансов, круглых столов и др., призы получил 31 победитель. Победителями премии в главной номинации "Проект года" становились: Анатолий Осмоловский (2007), Алексей Беляев-Гинтовт (2008), Вадим Захаров (2009), Александр Бродский (2010), Юрий Альберт (2011), АЕС+Ф (2012), Гриша Брускин (2012), Ирина Нахова (2013), Павел Пепперштейн (2014), Андрей Филиппов (2015), Андрей Кузькин (2016).

В 2007–2011 годах премия вручалась в номинациях "Проект года", "Молодой художник. Проект года" и "Медиа-арт. Проект года". В 2012 году номинация "Медиа-арт. Проект года" была упразднена. В 2014 году в конкурс была введена номинация — "Научная работа. История и теория современного искусства".

С 2015 года церемония награждения победителей премии изменила свой формат, став более академичной. Организаторы ежегодно обновляют правила премии, сохраняя главную цель — квалифицированный экспертный отбор номинантов, финалистов и победителей.

Издательская программа BREUS Publishing, стартовавшая в 2013 году, входит в число ведущих проектов фонда, специализируется на издании монографий о современных художниках России, книг по истории и теории российского современного искусства.