Объявлены номинанты и составы жюри премии Кандинского 2017

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Москва, 28 июля 2017 г. /Оргкомитет премии/. В лонг-лист 11-ой Премии Кандинского вошли 30 номинантов. В номинации "Проект года" – 15 художественных проектов, "Молодой художник. Проект года" – 10 художественных проектов, в номинации "Научная работа. История и теория современного искусства" – пять научно-исследовательских работ.
Номинантами стали (списки составлены в алфавитном порядке):
В 2017 году оргкомитет Премии получил 459 заявок, среди них – 160 в номинации "Проект года", 283 заявки в номинации "Молодой художник. Проект года", 16 – в номинации "Научная работа. История и теория современного искусства".
Заявки были приняты из 72 городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Воронежа, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Твери и других, а в научную номинацию, где могут участвовать не только россияне, но и граждане других стран заявки поступили, помимо России, из США, Канады и Израиля.
Статус номинантов Премии (согласно регламенту) в номинации "Проект года" приобретают не менее 15 художников, в номинации "Молодой художник. Проект года" – не менее 10 художников, в номинации "Научная работа История и теория современного искусства" – не менее 5 авторов. При этом число номинантов может быть увеличено, если несколько конкурсантов в одной номинации набрали одинаковое количество баллов. Подсчет голосов в номинациях "Проект года" и "Молодой художник. Проект года" был произведен 19 июля 2017 (в номинации "Научная работа. История и теория современного искусства" – 6 июля 2017). Контроль соответствия процедур проведения голосования регламенту Премии Кандинского в день подсчета голосов осуществляла компания EY.
Список финалистов премии (шорт-лист) будет объявлен в начале сентября этого года, а победители премии станут известны в декабре 2017 года на официальной церемонии награждения.
В состав Международного жюри и Жюри номинации "Научная работа. История и теория современного искусства"
11-ой Премии Кандинcкого 2017 вошли выдающиеся деятели культуры, науки и искусства.
Леонид Бажанов – куратор, критик. Основатель Государственного центра современного искусства (ГЦСИ), художественный руководитель ГЦСИ (1994-2016). Москва, Россия.
Бернар Блистен – директор Государственного музея современного искусства / Центра индустриального творчества Жоржа Помпиду, профессор l’Ecole du Louvre. Париж, Франция.
Яра Бубнова – куратор, критик, директор Института современного искусства в Софии. София, Болгария.
Марина Лошак – директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Москва, Россия.
Ольга Свиблова – доктор философии, директор Мультимедиа Арт Музея / музея "Московский Дом фотографии". Москва, Россия.
Мария Цанцаноглу – директор Государственного музея современного искусства в Салониках. Салоники, Греция.
Василий Церетели – исполнительный директор Московского музея современного искусства. Москва, Россия.
Екатерина Андреева – кандидат искусствоведения, доктор философских наук, критик современного искусства, ведущий научный сотрудник Отдела новейших течений Государственного Русского музея. Санкт-Петербург, Россия.
Ирина Карасик – доктор искусствоведения, критик, ведущий научный сотрудник Отдела новейших течений Государственного Русского музея. Санкт-Петербург, Россия.
Виктор Мизиано – кандидат искусствоведения, основатель и главный редактор "Художественного журнала" (Москва), доцент Новой академии художеств (NABA) в Милане, почетный профессор Университета искусства и дизайна в Хельсинки. Москва, Россия.
Наталия Сиповская – доктор искусствоведения, директор Государственного института искусствознания. Москва, Россия.
Александр Якимович – доктор искусствоведения, критик, академик Российской академии художеств, главный научный сотрудник НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств. Москва, Россия.
Международное жюри участвует в голосовании в номинациях "Проект года" и "Молодой художник. Проект года". Победителю в номинации "Проект года" вручается материальный приз в размере 1 800 000 рублей, а в номинации "Молодой художник. Проект года" – 450 000 рублей.
В числе зарубежных специалистов Международного жюри в предыдущие годы работали:
Жюри номинации "Научная работа. История и теория современного искусства" формируется из российских специалистов, имеющих ученую степень в области истории и теории искусства. Призом победителю в данной номинации является издание работы, выдвинутой на конкурс. В том случае, если в конкурсе победила опубликованная ранее научная работа, – ее издание на английском языке.
Международный культурный фонд BREUS Foundation — институция, миссией которой является поддержка и продвижение российского современного искусства в России и за рубежом.
Премия Кандинского — независимая российская премия в области современного искусства, учрежденная фондом в 2007 году. Премия Кандинского находится в постоянном развитии, сохраняя основную миссию — развитие российского современного искусства, выявление новых интересных проектов и художников, определение основных тенденций художественного процесса, влияние на его культурно-эстетическое содержание, вовлечение в него новых действующих лиц, укрепление позиций на мировой сцене. Одним из основных принципов, заложенных в идею премии, стала "международность" жюри.
Одной из отличительных черт премии является возможность самовыдвижения соискателей. Наряду с членами жюри и экспертных советов премии, музеями, галереями и другими институциями подать заявку на участие в конкурсе может сам художник/исследователь современного искусства. Такая возможность делает процесс подачи заявок максимально демократичным.
За годы существования на участие в Премии Кандинского было подано 3995 заявок из десятков городов России, проведено более 60 мероприятий — церемоний, выставок, лекций, перформансов, круглых столов и др., призы получил 31 победитель. Победителями премии в главной номинации "Проект года" становились: Анатолий Осмоловский (2007), Алексей Беляев-Гинтовт (2008), Вадим Захаров (2009), Александр Бродский (2010), Юрий Альберт (2011), АЕС+Ф (2012), Гриша Брускин (2012), Ирина Нахова (2013), Павел Пепперштейн (2014), Андрей Филиппов (2015), Андрей Кузькин (2016).
В 2007–2011 годах премия вручалась в номинациях "Проект года", "Молодой художник. Проект года" и "Медиа-арт. Проект года". В 2012 году номинация "Медиа-арт. Проект года" была упразднена. В 2014 году в конкурс была введена номинация — "Научная работа. История и теория современного искусства".
С 2015 года церемония награждения победителей премии изменила свой формат, став более академичной. Организаторы ежегодно обновляют правила премии, сохраняя главную цель — квалифицированный экспертный отбор номинантов, финалистов и победителей.
Издательская программа BREUS Publishing, стартовавшая в 2013 году, входит в число ведущих проектов фонда, специализируется на издании монографий о современных художниках России, книг по истории и теории российского современного искусства.