Станислав Матюхин стал генеральным директором QBF

Станислав Матюхин назначен на должность генерального директора QBF. Он будет осуществлять руководство инвестиционной и управляющей деятельностью компаний ГК QBF. Новый генеральный директор возьмет на себя ответственность за достижение финансовых результатов и плановых показателей, регулирование внутренних процессов и укрепление позиций группы на финансовом рынке.

По словам Матюхина, в настоящее время перед бизнесом стоят амбициозные задачи, решение которых позволит группе выйти в лидеры российского финансового рынка. По мнению управленца, прежде всего необходимо расширять каналы продаж, в частности направление институционального бизнеса, а также развивать розничные продажи, в том числе посредством региональной сети.

Биографическая справка:

Станислав Матюхин родился в городе Видное Московской области. Получил два высших образования — техническое и экономическое.

В течение семи лет работал в Федеральной службе по финансовым рынкам и Банке России на позиции заместителя начальника Отдела лицензирования акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов Управления регулирования и контроля над коллективными инвестициями, где занимался вопросами регулирования деятельности финансовых компаний начиная с момента их создания и заканчивая прекращением деятельности.

После работы в ФСФР России и Банке России Станислав Матюхин работал в крупной управляющей компании, в которой занимал позицию заместителя генерального директора, возглавляя подразделения внутреннего контроля, compliance, внутреннего аудита и риск-менеджмента.

В управляющей компании он проработал три года, после чего перешел в группу компаний QBF.

Справка о компании:

Эксперты группы компаний QBF уже в течение девяти лет работают в области управления частным капиталом и создают индивидуальные решения для бизнеса. Они заняты поиском наиболее эффективных и надежных инвестиционных стратегий, основанных на работе с ценными бумагами крупнейших компаний России, Европы, Америки и стран АТР.