Станислав Матюхин стал генеральным директором QBF

Тренерский штаб сборной России по фехтованию не претерпит изменений до ОИ-2020Спорт 31 июля, 12:43
Песков: у Кремля нет сомнений, что ужесточение санкций США против РФ обретет форму законаПолитика 31 июля, 12:31
Французская актриса Жанна Моро скончалась на 90-м году жизниКультура 31 июля, 12:19
Источник: немецкий защитник Бадштубер отказался переходить в "Спартак"Спорт 31 июля, 12:17
Инвестиции РЖД в развитие Северной желдороги в I полугодии составили 6,4 млрд руб.Транспорт 31 июля, 12:16
Макфол: россиянам, возможно, придется месяцами ожидать выдачи виз в СШАМеждународная панорама 31 июля, 12:11
Избирком отказал Ройзману в регистрации кандидатом на выборах свердловского губернатораПолитика 31 июля, 12:03
"Транснефть" в июле выполнила план отгрузки нефти во всех портах кроме НовороссийскаТранспорт 31 июля, 11:56
Михайлов: Великой по силам вернуться в фехтование после рождения второго ребенкаСпорт 31 июля, 11:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Станислав Матюхин назначен на должность генерального директора QBF. Он будет осуществлять руководство инвестиционной и управляющей деятельностью компаний ГК QBF. Новый генеральный директор возьмет на себя ответственность за достижение финансовых результатов и плановых показателей, регулирование внутренних процессов и укрепление позиций группы на финансовом рынке.
По словам Матюхина, в настоящее время перед бизнесом стоят амбициозные задачи, решение которых позволит группе выйти в лидеры российского финансового рынка. По мнению управленца, прежде всего необходимо расширять каналы продаж, в частности направление институционального бизнеса, а также развивать розничные продажи, в том числе посредством региональной сети.
Станислав Матюхин родился в городе Видное Московской области. Получил два высших образования — техническое и экономическое.
В течение семи лет работал в Федеральной службе по финансовым рынкам и Банке России на позиции заместителя начальника Отдела лицензирования акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов Управления регулирования и контроля над коллективными инвестициями, где занимался вопросами регулирования деятельности финансовых компаний начиная с момента их создания и заканчивая прекращением деятельности.
После работы в ФСФР России и Банке России Станислав Матюхин работал в крупной управляющей компании, в которой занимал позицию заместителя генерального директора, возглавляя подразделения внутреннего контроля, compliance, внутреннего аудита и риск-менеджмента.
В управляющей компании он проработал три года, после чего перешел в группу компаний QBF.
Эксперты группы компаний QBF уже в течение девяти лет работают в области управления частным капиталом и создают индивидуальные решения для бизнеса. Они заняты поиском наиболее эффективных и надежных инвестиционных стратегий, основанных на работе с ценными бумагами крупнейших компаний России, Европы, Америки и стран АТР.