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"Швабе" запатентовал уникальный тигель для варки агрессивных оптических стекол

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31 июля, 17:42 UTC+3

Новинка разработана специалистами предприятия холдинга Научно-исследовательского и технологического института оптического материаловедения Всероссийского научного центра "ГОИ им. С.И. Вавилова"

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© Холдинг "Швабе""

Холдинг "Швабе" разработал огнеупорный тигель с донным патрубком из кварцевой керамики, предназначенный для варки агрессивных фосфатных и боратных оптических стекол в тандеме с платиновым горшком. Двухстадийный способ изготовления продукции позволяет надежно защитить ценную платиновую емкость от разрушения.

Новинка разработана специалистами предприятия Холдинга "Швабе" - Научно-исследовательского и технологического института оптического материаловедения Всероссийского научного центра "ГОИ им. С.И. Вавилова" (НИТИОМ). Она относится к технологии производства сложнопрофильных крупногабаритных горшков из кварцевой керамики для стекловарения объемом до 60 литров.

"Конструкция нашего инновационного изделия обеспечивает слив через донный патрубок всего объема стекломассы в платиновый тигель после удаления из расплава агрессивных продуктов реакции. Это позволяет надежно защитить ценную платиновую емкость от разрушения", – сообщил заместитель генерального директора Холдинга "Швабе" Дмитрий Жидков.

Способ НИТИОМ предполагает отдельное изготовление из кварцевой керамики тигля с донным отверстием и патрубка. Впоследствии данные заготовки соединяются в единое неразъемное изделие.

Новый горшок успешно запущен в серийное производство на предприятии "Швабе".

 

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