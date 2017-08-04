Обновленный вокзальный комплекс открыт на станции Черепаново Западно-Сибирской желдороги

Капитально отремонтированный железнодорожный вокзал станции Черепаново в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) торжественно открыт 3 августа. В мероприятии приняли участие начальник ЗСЖД Анатолий Регер, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, представители органов власти, ветераны и работники отрасли, другие почетные гости.

В приветственном слове Анатолий Регер поздравил жителей города Черепаново с началом работы обновленного вокзала, и отметил совместную эффективную работу с органами власти, которая позволила обновить железнодорожный узел в Черепаново, благоустроить привокзальную площадь.

"Открытие вокзала после капитального ремонта – долгожданное событие для всех железнодорожников, для жителей Черепановского района. В обновленном здании созданы все условия для удобства и комфорта наших пассажиров. Большой комплекс работ выполнен на станции: модернизирована пассажирская инфраструктура, платформы, устройства автоматики и телемеханики, связи, энергоснабжения", - сообщил начальник магистрали.

В свою очередь, Владимир Городецкий подчеркнул, что системные преобразования инфраструктуры Западно-Сибирской железной дороги создают необходимые условия для полноценного развития транспортного сообщения Новосибирской области.

В здании обновлены все основные системы жизнеобеспечения, установлено самое современное оборудование, при модернизации учтены требования безопасности и защищенности объекта, созданы более комфортные условия для пассажиров за счет технического обновления билетных касс, залов ожидания, информационных, справочных и навигационных систем.

Также при проведении работ учитывались стандарты обслуживания граждан с ограниченными возможностями. На входе и выходе установлены пандусы, дверные проемы не имеют порогов и установленной ширины, внутри здания и по всей территории вокзального комплекса уложена тактильная плитка.

Удлинен перрон, который позволит принимать до двух электропоездов одновременно, а пассажирам для пересадки не придется пересекать пути по переходному мосту. Все эти изменения значительно улучшат технологию работы, и обеспечат комфортные условия для пассажиров.

Кроме того, около вокзала к 180-летию железных дорог России был открыт новый сквер для отдыха пассажиров и жителей города, в центре которого установлен монумент "Паровоз-Труженик" (паровоз Л-3618).

Завершилось открытие торжественным мероприятием в доме культуры Черепаново с участием коллективов железнодорожных предприятий Новосибирского региона. Лучшие сотрудники получили отраслевые и региональные награды.