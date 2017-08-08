Генеральный секретарь ФСЭГ выступит с докладом на Российской энергетической неделе

МОСКВА, 8 августа /Росконгресс/. Сейед Мохаммад Хуссейн Адели, генеральный секретарь Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ), принял приглашение главы Минэнерго России Александра Новака принять участие в международном форуме по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя". Также в рамках деловой программы РЭН состоится министерская встреча ФСЭГ.

Планируется, что г-н Адели выступит с докладом на тему "Природный газ как стратегический источник низкоуглеродной экономики". В центре внимания доклада стоят не только те преимущества, которые получит бизнес при переходе к низкоуглеродной экономике, но и новый мировой климатический порядок, который диктует новые пути развития программ энергоэффективности.

Российская Федерация, как и другие страны мира, стремится к низкоуглеродному экономическому росту, акцентируя особое внимание на разработке и внедрении инструментов энергосбережения и энергоэффективности. Этому вопросу будут посвящены дискуссии и доклады авторитетных экспертов - участников Российской энергетической недели.

Справка

Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН) пройдет в Москве в ЦВЗ "Манеж" с 3 по 7 октября 2017 года. В Форуме примут участие главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, представители СМИ. Целью мероприятия является обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.

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Форум стран - экспортеров газа (англ. Gas Exporting Countries Forum (GECF)) - объединение стран, лидирующих в мире по запасам и экспорту природного газа. Основной целью взаимодействия участников ФСЭГ является обеспечение надежности и безопасности спроса и предложения на газ и другие энергоносители. Россия придает большое значение работе в рамках форума стран - экспортеров газа, который создан для координации действий ведущих производителей "голубого топлива".

Форум был учрежден в формате межправительственной международной организации 23 декабря 2008 года в Москве, когда министры энергетики стран-участниц подписали соглашение о функционировании Форума стран - экспортеров газа, утвердившее устав ФСЭГ. Датой образования ФСЭГ считается 1 октября 2009 года, когда Соглашение вступило в силу (после ратификации его пятью странами, подписавшими документ).

Важнейшим итогом работы ФСЭГ стало утверждение в 2016 году долгосрочной стратегии (ДС), финальная редакция которой была подготовлена при активном участии российской стороны. Учтен ряд приоритетных направлений работы форума: договоренность о корректировке стратегии на регулярной основе и подготовка пятилетнего плана работы по ее реализации, определение ключевых целей документа и конкретизация задач ДС, направленных на развитие и продвижение природного газа как "топлива выбора", обладающего огромным потенциалом для достижения устойчивого энергетического развития и обеспечения доступа к энергии по всему миру.

В 2016 году при активном участии российской стороны впервые подготовлен прогноз развития газовой отрасли на период до 2040 года на основе глобальной газовой модели ФСЭГ.

Председательство в форуме на 2017 год перешло к России, в его рамках планируется продолжить работу по наращиванию потенциала ФСЭГ.