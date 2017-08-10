Молодые ученые адаптируют крымские розы и ирисы к климату Урала

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Студенты Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) адаптируют розы и ирисы из Никитского ботанического сада Ялты (Крым) к климатическим условиям Среднего Урала.
Приспособившиеся южные сорта планируют применять при благоустройстве территорий региона, сообщили в четверг в пресс-службе вуза.
"Цветы привезены из Никитского ботанического сада Ялты в прошлом году, там у аграрного университета располагается одна из базовых кафедр - садово-паркового и ландшафтного дизайна. Студенты высадили крымские цветы в учебно-опытном хозяйстве вуза. В условиях уральского климата хорошо перезимовали все шесть сортов роз и ирисов, а холодное лето перенесли не все - после июньских ночных заморозков два сорта крымских роз погибли", - сказали там.
В пресс-службе отметили, что молодые ученые изучают, каким образом южные сорта ведут себя в уральском климате, а также исследуют их декоративные свойства. "Наши студенты сегодня реализуют много проектов, связанных с озеленением города. Пополнение ассортимента цветов крымскими розами и ирисами расширит декоративные возможности. Ребята смогут добавлять в свои проекты ландшафтного дизайна редкие сорта южных растений", - подчеркнул декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаил Карпухин.
По словам ученых, окончательные результаты исследования будут получены через год. "Адаптированные к Уралу сорта роз и ирисов будут рекомендованы к размножению в нашей области и применяться при благоустройстве парков, улиц и озеленении клумб", - уточнили в вузе.
Ранее сообщалось, что вуз активно сотрудничает с коллегами из Крыма в области агротехнологий. В планах - проведение в Крыму испытаний разрабатываемых на Урале беспилотных летательных аппаратов для опрыскивания растений, которые будут способны обрабатывать один гектар земли за 15 минут.
УрГАУ был основан 5 февраля 1940 года как Свердловский сельскохозяйственный институт, в 1995 году ему был присвоен статус академии, в 2013 - статус университета. Вуз готовит специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. На пяти факультетах и институте университета обучается более 7 тыс. студентов по 32 программам высшего, среднего, специального, профессионального и дополнительного образования.
Учредителем УрГАУ является Минсельхоз России.