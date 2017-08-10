Дети из подтопленных районов Приморья отдохнут в "Океане"

65 детей из районов, подтопленных в результате ливневых дождей в Приморье, отдохнут и подготовятся к новому учебному году во всероссийском детском центре "Океан". Об этом заявил губернатор Владимир Миклушевский в ходе заседания краевой комиссии по ликвидации последствий ЧС.

Глава региона подчеркнул, что дети смогут находиться в лагере столько, сколько необходимо - до полного восстановления пострадавшего жилья.

"Я обратился к заместителю председателя правительства РФ Ольге Юрьевне Голодец и договорился с директором лагеря Андреем Александровичем Базилевским о размещении в "Океане" 65 детей. Здесь для них подготовят комфортные комнаты, обеспечат горячим питанием и отвлекут насыщенной культурной программой. Если будет нужно, ребята смогут начать в "Океане" учебный год - в лагере для этого есть возможности", - заявил губернатор.

Заместитель директора департамента образования и науки Ольга Московкина отметила, готовность принять ребят из пострадавших районов Приморья подтвердили еще несколько организаций отдыха Арсеньева, Артема, Большого Камня, Находки и других городов и районов Приморья. Таким образом, отдохнуть в лагерях сможет большинство детей, оказавшихся в эпицентре стихии.

Напомним, ранее Владимир Миклушевский поручил краевому департаменту образования и науки внимательно проверять состояние подтопленных учреждений образования, прежде чем открывать их для посещения детей. В настоящее время в них продолжается откачка воды из подвалов и просушка помещений.

"Все помещения должны быть тщательно подготовлены к приему малышей - просушены и убраны. Давайте ориентироваться на начало работы учреждений со следующей недели. Если необходима помощь в откачке воды и просушке, оперативно взаимодействуйте с управлением МЧС - у специалистов есть необходимые насосы и тепловые пушки", - подчеркнул губернатор.

Отметим, на настоящий момент остаются подтопленными 29 населенных пунктов в шести муниципальных образованиях: Уссурийске, Пограничном, Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Хасанском районах. Подтоплено 577 жилых домов с населением 1 554 человека и 2 053 придомовых территорий, 12 социально значимых объектов. Повреждены 23 участка автомобильных дорог, временно нарушено транспортное сообщение с пятью населенными пунктами. Железнодорожное транспортное сообщение осуществляется в штатном режиме, подмыт один участок. Частично отключены от электроэнергии 25 домов в трех населенных пунктах. Продолжает функционировать две лодочных переправы - в селах Кроуновка Уссурийского городского округа и Филлиповка Хасанского района.

Более двух тысяч заявлений на получение помощи поступило от пострадавших в результате ЧС в Приморье.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Приморского края привлечено 2 342 человека и 415 единиц техники.